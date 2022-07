Tercera derrota del Atlético de San Luis femenil; Ahora ante Chivas

Con solitaria anotación de la goleadora Alicia Cervantes al minuto 1, Guadalajara venció a domicilio 0-1 al Atlético de San Luis, en la jornada 3 del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

El conjunto potosino no supo aprovechar la expulsión que sufrió Chivas en el primer tiempo, fue inoperante en más de 90 minutos y terminó por sufrir su tercer revés al hilo en el torneo, para quedarse con cero puntos. Las del Rebaño Sagrado llegan a 9 puntos y han ganado todos sus partidos, por lo que las actuales campeonas están en la cima de la tabla general.

LAS ACCIONES

Cuando apenas se había dado el silbatazo inicial, al minuto uno por la banda izquierda Alicia Cervantes recortó al centro y disparó potente y cruzado, anotando un golazo de vestidor ante el inútil lance de la portera Nicole Buenfil. El 0-1 de la visita.

Atlético de San Luis recibió como balde de agua fría la anotación y Chivas lo aprovechó para tener varias llegadas con peligro, que por fallas de las delanteras visitantes, el marcador no se amplió. Fue hasta el minuto 18 que el partido cambió cuando en tres minutos Damaris Godínez se hizo expulsar por doble amarilla y dejó con diez a su escuadra. San Luis lo aprovechó para nivelar el encuentro, aunque sin crear peligro, tenía el balón pero sin profundidad, avances lentos y sin aprovechar los espacios del rival con un elemento menos. Solo creó un disparo lejano de Natalia Gómez Junco a las manos de la portera Blanca Félix.

Chivas tuvo que sacar a su delantera Iturbide y entró Victoria Acevedo para recuperar la baja de Godínez. Pero no tuvieron problemas porque las de casa no llegaban con peligro, incluso las tapatías tuvieron una clara al 40' en un disparo de Jocelyn Montoya que pasó por encima. Ya no hubo mas, salvó la expulsión rigorista del DT chiva Juan Pablo Alfaro por reclamos al 42'. El silbante José Luis Alba le sacó doble amarilla en menos de un minuto. 0-1 al medio tiempo.

En la parte complementaria San Luis salió dispuesto a igualar el partido, mientras que Chivas sin una jugadora menos y su DT, apostó por defenderse y contragolpear con Licha Cervantes. Entró de arranque la española Beatriz Parra, quien reapareció y se notó sus ganas, sin embargo no hubo orden, ni profundidad, llegadas sin peligro y solo otro disparo lejano de Natalia Gómez Junco que fue lo más peligroso de las locales.

El DT Fernando Samayoa tardó en los cambios, en arriesgar, metió a Estefania Izaguirre y Jordana Pérez, pero aunque se mostraron, Guadalajara no permitió peligro y jugando a medio gas mantuvo en cero su valla, para irse con todo el botín a casa. O-1 desde el primer lapso.

El árbitro central fue José Luis Alba con trabajo deficiente y aunque no influyó en el marcador, amonestó sin ton ni son a 9 jugadoras, seis locales y tres visitantes, más un par de rojas para Chivas. Le apoyaron bien en las bandas Karla Flores y Mauricio Ortega.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 31.- N. Buenfil; 5.- C. Hernández; 7.- D. Carrandi; 8.- S.. Ventura; 10.- J. Robles; 11.- N. Gómez Junco; 12.- J. Dávila; 14.- V. González; 19.- J. Pérez; 24.- I. Tenahua; 26.- M. Perarnau. DT F. Samayoa (MEX).

GUADALAJARA: 12.- B. Félix; 2.- J. Rodríguez; 3.- D. Godínez; 4.- M. González; 7.- C. Montero; 8.- C. Jaramillo; 10.- A. Iturbide; 13.- J. Montoya; 15.- R. Soto; 24.- A. Cervantes; 26.- A. Torres. DT J.P. Alfaro (MEX).