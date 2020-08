Sufrió América para vencer al Atlético de San Luis

La entrega y lucha del Atlético de San Luis no le alcanzó para derrotar al América, que se impuso 3-2 en la jornada dos del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil.

El partido que se disputó en el campo Centenario de Coapa resultó entretenido y con una mitad para cada cuadro, las locales dominaron el primero y las visitantes el segundo. Con el triunfo, América llega a seis unidades y San Luis se queda con sus mismos tres puntos.

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis inició con dos modificaciones en el once titular, quedaron fuera Daniela Carrandi y Nayeli Munguía (lesión), tomando su lugar Britany Cárdenas y Melina Vázquez. Completaron el cuadro: Cinthia Monreal, Paola Urbieta, Karen García, Citlali Hernández, Carolina Zepeda (capitana), Estefanía Izaguirre, Paola Alemán, Edith Carmona y Kimberly Resendiz. Todas dirigidas por Rigoberto Esparza.

Por las locales, también presentó dos modificaciones con relación al partido anterior, con: Gutiérrez, Orejel, Valera, Ríos, Cuevas, Espinosa, Hernández, Muñoz, Campa y Pérez. Bajo el mando de Leonardo Cuellar.

Los primeros cuarenta y cinco minutos los dominó el equipo de casa con una posesión de balón del 60%, con cinco disparos al arco enemigo, tres a gol y dos tiros de esquina. San Luis apenas alcanzó el 40% de posesión con apenas un disparo y un tiro a gol.

Las llegadas más peligrosas fueron de las águilas, que anotaron par de goles al minuto 15 y 37, el primero en una mala marcación defensiva de Karen García que se techó y dejó sola a Cuevas, mientras que en el segundo una buena jugada del equipo de Coapa que desequilibró a la defensa local.

Así se fueron al descanso 2-0, ante un entusiasta equipo potosino, pero que le costaba trabajo ir al frente, pues llegaba a tres cuartos del terreno y ya no había para más. Chatas al ataque y solo un disparo lejano de Paola Alemán.

En la parte complementaria con el regaño del timonel Rigo Esparza, San Luis salió a dejarlo todo, como debe ser, y aunque recibió un tercer tanto en un penal bien marcador por la silbante Katia García, para el pesado 3-0 en contra, no dejaron de correr y lograron reaccionar y metieron dos goles que aunque no debieron contar, les alcanzó para un 3-2 que las motivó a buscar la igualada, pero ya no tuvieron éxito y cargaron con la derrota, pero con la frente en alto.

Cabe mencionar que las Atléticas modificaron su once titular en el segundo tiempo, entrando Isabel Kasis, Ramona Paredes, Paola Montoya, que le dieron profundidad al equipo en la parte ofensiva. A todas se les reconoce su entrega.

LOS GOLES

1-0 (MINUTO 15): Por la banda izquierda desborda Jocelyn Orejel, quien se quita a dos rivales, pasa a Montserrat Hernández, quien de zurda centra preciso y llega sola Casandra Cuevas, quien remata sola de cabeza y anota.

2-0 (MINUTO 37): Controla América el balón en media cancha y pase de fantasía de Montserrat Hernández a Selene Valera, quien sola desborda por derecha, entra al área y dispara cruzado raso al poste contrario.

3-0 (MINUTO 53): Un penalti a favor el América, en falta a Jaydi Gutiérrez por parte de Kenia García. Lo cobra Daniela Espinosa y anota.

3-1 (MINUTO 58): Un centro de Edith Carmona, que le cae a Isabel Kasis, quien dispara, pega en el travesaño, y el balón cae al centro, lo remata Citlali Hernández en claro fuera de lugar.

3-2 (MINUTO 87): Centro de Paola Alemán, defensa no despeja bien, le cae a ella misma, quien no lo piensa y dispara al ángulo izquierdo. Golazo.

La árbitro central fue Katia Itzel García con trabajo irregular, los dos goles del San Luis fueron uno en fuera de lugar y otro con previa falta. No amonestó a ninguna jugadora. Le apoyaron en las bandas sus asistentes Valeria Sarai Andrade (quien se equivocó en el primer gol del ADSL) y Luz María Rivero.

ALINEACIONES

AMÉRICA: 24.- J. Gutiérrez; 2.- J. Orejel; 3.- S. Valera; 5.- X. Ríos; 8.- B. Cuevas; 10.- D. Espinosa; 11.- D. Hernández; 18.- J. Muñoz (9.- J. González 2T); 31.- M. Campa (21.- D. Molina 2T); 34.- V. Pérez. DT L. Cuellar (MEX).

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- C. Monreal; 3. P. Urbieta; 4.- K. García; 5.- C. Hernández (11.- A. Hernández 2T); 8.- C. Zepeda (21.- R. Paredes 2T); 13.- E. Izaguirre; 16.- P. Alemán; 17.- E. Carmona; 18.- K. Reséndiz (16.- I. Kasis 2T); 19.- M. Vázquez; 20.- B. Cárdenas (10.- P. Montoya 2T). DT R. Esparza (MEX).

EL DATO

Para Atlético de San Luis fue apenas su segunda derrota en siete partido de visitante, había empatado cuatro, ganado uno y perdido otro.

