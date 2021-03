Se reactiva el atletismo de pista y campo en San Luis Potosí

Después de muchos meses de inactividad por la pandemia, la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí (AAESLP) que preside Vicente Torres convoca al Campeonato de pista y campo "Apertura del Atletismo Potosino 2021".

Podrán participar todos los atletas de instituciones educativas, clubes deportivos y atléticos, así como corredores y deportistas libres que deseen participar.

El evento se desarrollará únicamente el sábado 20 de marzo en la pista del estadio Plan de San Luis bajo un estricto protocolo de salud, a puerta cerrada, solo con acceso a los familias de los atletas participantes.

La actividad inicia a las 8:30 horas para las categorías infantil menor, infantil mayor y Sub 16, y para las 10:30 horas entran en acción la Sub 18, Sub 20 y Abierta (20 a 59 años).

Se tendrán pruebas en ambas ramas tanto en pista como campo, además de la prueba de 5 mil metros planos de la categoría abierta tanto varonil como femenil que arranca a las 8:15 horas.

En esta ocasión se premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada prueba y rama.

Del protocolo sanitario, cada atleta llenará un cuestionario de salud en casa (primer filtro). Se contará con un filtro de seguridad e higiene a la entrada a la pista (segundo filtro). Dentro del área de competencia se mantendrá en todo momento la sana distancia y constante sanitización de los implementos de lanzamiento. Los atletas portarán en todo momento su cubrebocas, solamente al momento de su competencia el decidirá si lo usa o retira momentáneamente. Todos los entrenadores, jueces y comité organizador deberá portar cubrebocas en todo momento.

Y solo podrán ingresar a las gradas los padres de familia (no niños), debiendo portar cubrebocas todo el tiempo y pasar por el segundo filtro mencionado. En las gradas deberán respetar la sana distancia.

EL DATO

Este será el primer evento formal organizado por la nueva mesa directiva de la AAESLP que preside Vicente Antonio Torres Valencia

