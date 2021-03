Aficionados molestos por el desempeño del Atlético de San Luis

Caló hondo en los seguidores del Atlético de San Luis la derrota ante Querétaro en el llamado "Clásico del Centro o Clásico de la carretera 57" el pasado domingo por la noche, por lo que expresaron su enojo a través de redes sociales.

Y es que un día antes del partido, cerca del centenar de aficionados acudieron a las instalaciones del Centro Deportivo La Presa para despedir a jugadores y cuerpo técnico con cánticos y porras y haciendo el pasillo al autobús del equipo cuando partió de ese lugar rumbo a tierras queretanas. Lo que agradecieron los futbolistas en sus redes sociales y expresaron que "se morirían en la raya" pero traerían la victoria.

Deportes No hay petición formal para que el estadio Alfonso Lastras abra sus puertas

Sin embargo no fue así ya en el partido, porque el equipo se mostró desganado, sin importarles que era un clásico, jugaron sin coraje, entrega, hambre de triunfo, incluso hasta pudieron ser goleados, pero al final el marcador fue de 1-2 para Gallos Blancos en el estadio Corregidora.

"Una mala alineación y peor los cambios Rocco, ya no das más. Mario Abrante (director deportivo) puedes conseguir en el llano quien juegue más y mejor que Gino, Noya, Chávez, etc y no cobran tanto", fue lo que publicó en las redes del equipo Roberto Sainas, aficionado de los rojiblancos.

"Que poca madre del equipo, jugaron sin corazón, cierto se puede perder, pero no de esa forma tan lamentable, sin ni siquiera intentar hacer algo", afirmó José González, otro seguidor. De igual manera Pako Quezada: "¿A qué fregados juega el San Luis?, no tiene argumentos futbolísticos, mala la defensa, media y delantera, no defienden bien, no controlan el balón y peor no atacan".

Los mensajes de molestia se multiplicaron durante y posterior al partido, "es lamentable que un equipo juegue así un clásico, sin alma, sin corazón, sin ganas, ni un disparo al arco enemigo que tenía un portero novato, increíble, que decepción", mencionaba el comentario de Antonio Torres, otro fiel seguidor del equipo.