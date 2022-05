Santos Laguna exhibió al Atlético de San Luis y le ganó 3-1

Sin pelear ya nada en el torneo los de la Comarca superaron por mucho a los Colchoneros, que enfrentarán de visita a Monterrey en la reclasificación.

Solo le bastaba al Atlético de San Luis el triunfo ante Santos Laguna que ya no peleaba nada en el torneo, para recibir el partido de reclasificación en casa. Pero nada le salió y hasta fue exhibido con un 1-3 en contra.

Los Colchoneros ante su público dejaron mucho que desear y tuvieron una pobre actuación, para caer en la tabla general al décimo lugar y tener que visitar a Rayados de Monterrey en la reclasificación el próximo fin de semana. La afición los despidió ahora si con sonoros abucheos.

LAS ACCIONES

André Jardine presentó tres de modificaciones en su once inicial, el lugar del suspendido Ricardo Chávez lo tomó Emanuel García en la lateral derecha, y mandó a la banca a Sambueza y Sanabria, tomando sus lugares Zahid Muñoz y Efraín Orona. Por su parte, Eduardo Fentanes por la visita solo hizo una modificación.

Poco se puede decir de los primeros 45 minutos, pues después de que los primeros quince hubo llegadas en ambas porterías, con disparos lejanos, de poco peligro, el partido cayó en un bache con poca profundidad, muchas imprecisiones, muy predecibles en sus ataques y centros al por mayor, que las defensivas controlaban. Un 0-0 bajo un clima de 28 grados que se sentían en el coloso de Valle Dorado.

Parecía que con los cambios San Luis ganaría velocidad, pero no fue así, Muñoz no aportó mucho, Murillo y Berterame aunque con ganas, fueron poco efectivos.

La parte complementaria fue muy distinta, los Colchoneros salieron ahora sí a jugar con intensidad y de inmediato en la segunda llegada, luego de un disparo de Zahid Muñoz que mandó a tiro de esquina Carlos Acevedo, Waller entró al área por derecha y disparó, el portero visitante desvió pero cayó al centro la pelota y Berterame la mandó al fondo. El gol de la quiniela, 1-0, al minuto 47.

La afición contenta y apoyaba con todo ya que su equipo era mejor, pero Santos no entregó el partido, ya sin pelear nada en el torneo, al minuto 51 un disparo lejano de Eduardo Aguirre puso el 1-1, y repitieron la dosis con el 1-2 de Brian Lozano en otro tiro lejano raso. En ambos Barovero no alcanzó a desviar.

El DT de San Luis modificó al entrar Sambueza, Abel Hernández y Juárez en la defensa, en lugar de Muñoz, Murillo y Bilbao. Y más adelante Jair Díaz y salió Waller.

Sin embargo, los cambios y motivación al parecer no estaba presente en el equipo de casa, que se observó descoordinado y falto de idea, y las que tuvo en todas el portero Carlos Acevedo estuvo espectacular, no permitiendo anotación alguna. Hasta el DT Jardine se fue expulsado y no estará en la reclasificación.

Y para cerrar la mala tarde al minuto 89 José Ávila aprovecha un regalo de Díaz y Juárez para anotar el definitivo 3-1. Lapidario.

LOS GOLES

MINUTO 47 (1-0): Germán Berterame toma un rechace del portero Acevedo y anota, después de un disparo de Waller.

MINUTO 51 (1-1): Eduardo Aguirre recibe un balón en el centro del campo, y saca un disparo raso, lejano, pegado al poste. Barovero no alcanza a desviar.

MINUTO 62 (1-2): Brian Lozano con potente disparo raso pegado al poste izquierda, supera el lance de Barovero. Golazo.

MINUTO 89 (1-3): José Ávila aprovecha un error defensivo en el área para enviar el balón al fondo.

El árbitro central Ismael Rosario López con trabajo acertado. Mostró tarjeta amarilla a Unai Bilbao por San Luis. Le apoyaron bien en las bandas José Ibrahim Martínez y Michel Caballero.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- M. Barovero; 29.- E. García; 14.- E. Orona; 20.- U. Bilbao (19.- R. Juárez 2T); 30.- L.F. León; 6.- A. Iniestra; 16.- J. Güemes; 15.- F. Waller (27.- J. Díaz 2T); 11.- Z. Muñoz (10.- R. Sambueza 2T); 7.- G. Berterame; 21.- J. Murillo (9.- A. Hernández 2T). DT André Jardine.

SANTOS LAGUNA: 1.- C. Acevedo; 8.- C. Orrantia; 10.- B. Lozano (5.- F. Torres 2T); 11.- F. Gorriarán; 14.- D. Andrade (190.- O. Campos 2T); 15.- H. Preciado; 16.- U. Rivas; 19.- E. Aguirre; 20.- H. Rodríguez; 21.- M. Doria; 24.- D. Medina (202.- J. Carrillo 2T). DT Eduardo Fentanes.