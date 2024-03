Santiago Tovar está motivado por el inicio de la temporada en SLP

Correr en San Luis Potosí y que en el óvalo Potosino sea el inicio de la temporada 2024 de la Nascar México es especial para Santiago Tovar, piloto del auto #22 de la escudería Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team.

“Muy emocionado, la verdad me motiva mucho iniciar ya la temporada, no hay mejor manera de hacerlo que en casa que es el Óvalo Potosino, pista donde estuvimos muy fuertes el año pasado como equipo logrando la victoria con Rubén”, comentó Santiago.

cortesía Canel´s Racing

El piloto de la escudería potosina se siente más acoplado a su compañero Rubén García y el resto del equipo, por lo que prevé que este será un gran año tanto para recuperar el título como para dar batalla carrera tras carrera.

“Estoy seguro que este año será un parte aguas después de todo lo aprendido en el 2023 adaptándome al equipo, ahora me siento mucho más fuerte, confiado y sobre todo en sintonía, todo esto lo demostramos en Los Ángeles, aunque no conto la carrera fue un gran resultado que me mantiene 100% motivado, estoy seguro que San Luis puede ser una carrera donde obtengamos el triunfo que nos catapulte a las finales y si no un buen resultados que nos deje competitivos para el resto de la temporada”.

cortesía Canel´s Racing

Destacó que el trabajo en prácticas es sumamente importante ya que los autos presentan algunas modificaciones y además agradecido al equipo Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team por brindarle nuevamente la oportunidad de correr en una escudería candidata al título.

Diferente actividad le espera al piloto #22 de Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team Rubén García Jr. esta semana previa a la carrera denominada “San Luis Potosí 200” principalmente convivencia con afición en el centro de la ciudad en Plaza de Armas (frente a palacio Municipal) el viernes 22 de marzo a las 5 de la tarde.

En pista Santiago Tovar y su auto marcado con el #22 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team arranca el sábado 23 de marzo se tendrá el formato de prácticas divididas en dos grupos teniendo la primera de 09:25 a 11:00 de la mañana 45 minutos cada grupo, la segunda arranca a las 11:50 terminando 13:25 con también 45 minutos cada grupo, la calificación será a las 15:00 horas. Para el domingo 24 de marzo a las 13:30 la carrera San Luis Potosí 200 / [Stage (Vuelta 100)] (Tiempo límite 100 minutos).