San Luis Potosí no tendrá equipos en el baloncesto de paga

Lo que ya se había comentado meses atrás, quedó confirmado: San Luis Potosí no fue incluido en las temporada 2023 de la rama varonil y femenil de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) que están próximas a iniciar.

Ya son varios años los que la capital potosina no cuenta con baloncesto de paga, y este año no será la excepción. La afición clama porque se tenga un deporte más profesional, además del futbol, pero esto no se ha dado por falta de apoyos, de un real proyecto y de que se tenga la voluntad de que vuelva a los primeros planos del baloncesto la entidad.

RAMA FEMENIL: Tomarán parte en la temporada 2023 once escuadras: Abejas de León; Adelitas de Chihuahua; Astros de Jalisco; Fuerza Regia de Monterrey; Freseras de Irapuato; Halcones de Veracruz; Libertadores de Querétaro; Panteras Femenil de Aguascalientes y CorreBasket de Ciudad Victoria.

Se jugarán 22 jornadas, un total de 110 partidos. La temporada regular será del 5 de mayo al 8 de julio; playoffs del 12 de julio al 20 de agosto; finales de zona del 26 de agosto al 6 de julio, y la gran final del 9 al 20 de julio. Habrá Juego de Estrellas los días 10 y 11 de julio.

Ni la rama femenil tendrá equipo potosino en el baloncesto de paga en este 2023. / Archivo El Sol de San Luis.

RAMA VARONIL: Participan 13 equipos en la temporada 2023: Abejas de León; Dorados de Chihuahua; Astros de Jalisco; Fuerza Regia de Monterrey; Freseros de Irapuato; Halcones Rojos de Veracruz; Soles de Mexicali; Halcones de.... ; Libertadores de Querétaro; Panteras de Aguascalientes; Plateros de Fresnillos; CorreBasket de Ciudad Victoria, y Mineros de Zacatecas.

Se disputarán 26 jornadas para un total de 156 partidos. La temporada regular será del 18 de agosto al 4 de noviembre; playoffs del 9 de noviembre al 18 de diciembre; semifinales de zona del 9 al 20 de noviembre; finales de zona del 23 de noviembre al 4 de diciembre, y la gran final del 7 al 18 de diciembre. Queda pendiente fecha y sede del Juego de Estrellas.

EL DATO De mayo a diciembre se tendrá baloncesto profesional en México

