San Luis ilusionó, pero quedaron eliminados

Atlético de San Luis dio 45 minutos que ilusionaron a la afición potosina, pero en la segunda mitad el América puso orden y para lograr su boleto a las semifinales de la Liga MX, los potosinos dieron un partido digno para recordar pero volverán a casa con la eliminación en sus maletas.

Atlético de San Luis tomo la iniciativa del partido, atacando por las bandas, pero desaprovechando las jugadas que pudieron abrir muy pronto el marcador, como la que se perdió Jhon Murillo apenas en el minuto 1 cuando en un centro de Villalpando, lo cabeceó, pero el remate se fue por fuera de la portería americanista.

Luego Villalpando probó con fuerte disparo, pero no pudo sorprender a Malagón quien se quedó con el esférico sin complicaciones, en ese momento los potosinos tenían las mejores oportunidades y por parte de las Águilas solo destellos.

Fue hasta el minuto 17 cuando en un tiro de esquina Unai Bilbao abrió el marcador para los potosinos con un gran cabezazo desde cerca del manchón Penal que dejó sin oportunidad a Malagón y a los americanistas no les quedó más que sacar el esférico de dentro de la portería.

Cortesía | Ramo Romero / ESTO

Cuando parecía que América nivelaba las acciones del partido, al minuto 30 Ricardo Chávez en una gran jugada que inició Murillo se la dejó a Ricardo Chávez que se metió al área, se quitó dos defensores y entre esos mismos lanzó un “bombón” para Bonatini que se encontraba solo y de un cabezazo certero mandó el balón adentro para 2-0 en favor de los potosinos.

Las Águilas heridas y con la presión de su público comenzó a generar más futbol, echando atrás a los potosinos y no prestándoles el balón, pero los dirigidos por Jardine estuvieron atentos y no dejaron que perforaran el arco de Andrés Sánchez.

Una de las más claras de los “cremas” fue cuando Leo Suárez hizo una gran jugada dentro del área se quitó a un defensor y pero cuando se quiso sacar al segundo una barrida le impidió seguir, los americanistas pidieron el penal, pero el árbitro no la decretó.

El primer tiempo terminó con ventaja sorpresiva de los potosinos 2-0 y aunque el global en ese momento le daba el pase a los americanistas, en lo anímico el Atlético llevaba la ventaja.

En la segunda mitad América comenzó a presionar desde los primeros minutos al Atlético de San Luis, pero sin mucha efectividad, con disparos desde fuera del área intentaron sorprender a Andrés Sánchez poniéndole emoción al encuentro y con los que despertaron a la afición en el Azteca.

Cortesía | Ramo Romero / ESTO

Los rojiblancos de poco a poco fueron llevando el juego al lado de los americanistas, en una de esas opciones Villalpando puso a temblar a los locales cuando se fue metiendo por el centro quitándose a tres hombres, se animó disparar, pero Néstor Araujo desvío de último momento a tiro de esquina.

Andrés Sánchez nuevamente los potosinos al minuto 64 cuando en un muy buen disparo de “Cabecita” la quiso poner abajo del poste, pero el portero del San Luis estuvo atento cualquier situación de peligro.

Vitinho desaprovechó una muy buena jugada que no pudo haber dejado solo frente al portero, incluso Bonatini solo, pero decidió mal y la defensa americanista alcanzó a reaccionar para evitar el tercero de los potosinos.

En la siguiente jugada, Andrés Sánchez se volvió a hacer presente en el encuentro y paró un disparo de Viñas quitándole la oportunidad del gol que le diera la confianza a los azulcremas, a partir de ahí América puso más emoción al partido.

Otra vez Andrés Sánchez salvó a su equipo con un bombazo que mandó Fidalgo pero con la punta de los dedos la mandó a tiro de esquina.

Al 87 del América mató las aspiraciones de la Atlético de San Luis, Henry Martín le dejó el balón para Diego Valdés y disparó, el esférico no lo pudo controlar Andrés Sánchez y se lo encontró Brian Rodríguez para simplemente empujar y darle el gol a los americanistas para el 2-1 en el marcador y 4-3 en el global.

Cortesía | AFP

No hubo más, el América se llevó el boleto a las semifinales, tal vez no merecido por cómo jugó, pero dejó en claro que Henry Martín es su hombre clave y sin él no pueden dar más. Los de Jardine regresarán a casa con la frente en alto por el juego que dieron aunque estuvieron cerca del milagro.

Amonestados por América Pedro Aquino, Diego Valdés, Richard Sánchez y Alejandro Zendejas. Por Atlético, Jhon Murillo y Dieter Villalpando. DT Fernando Ortíz

Cortesía | Ramo Romero / ESTO

América: Luis Ángel Malagón, Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Ramiro Fidalgo, Diego Valdés, Jonathan Rodríguez (Brian Rodríguez), Néstor Araujo, Miguel Layún, Richard Sánchez (Pedro Aquino), Federico Viñas (Henry Martín) y Leonardo Suárez (Alejandro Zendejas).

San Luis: Andrés Sánchez, Ricardo Chávez, Juan Manuel Sanabria, Unai Bilbao, José Juan García, Dieter Villalpando(Juan David Castro), John Murillo, Güemez Javier (Sabin Merino), Víctor Ferreira (Mateo Klimowicz), Rodrigo Dourado, Leonardo Bonatini (Ángel Zaldívar). DT André Jardine.