Mientras haya una oportunidad, pelearemos hasta el final: Jardine

Cabizbajo, serio y con la tristeza reflejada en el rostro, André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis afirmó que esto no está perdido, porque faltan 90 minutos donde las cosas pueden cambiar y si hay alguna opción de revertir, la buscarán hasta el final.

"Eso que se dice de que ya San Luis no tiene nada que ganar ante América, no lo comparto porque es un sueño que tienen los jugadores, cuerpo técnico y todo el club. Peleamos por ello, si nos duele mucho la derrota, pero vamos a pelear por la mínima chance que tengamos.

Podemos escribir una historia linda el sábado, pero si no se da hay que verlo positivo, el hecho de que el equipo ya dio un paso más, ya está mostrando una cara diferente al pasado, el que mostremos poco a poco lo que queremos ser a corto y largo plazo, como queremos que sea el Atlético y colocarlo donde queremos", agregó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Reconoció lo que le faltó a su equipo, "al final lo que marcó mucho el partido fue la contundencia, ellos la tuvieron y nosotros nos, pero a pesar de ello para mi no está terminada la serie; hay que lamernos las heridas e ir al Azteca a pelear con nuestras armas. El grupo sabía que esta es una serie a 180 minutos, que no se termina con el primer partido. Claro que la misión se queda muy difícil, ahora más pensando que desde un inicio ya era. Nos queda pelear hasta el último minutos con nuestras armas por pasar esta instancia para imagen del equipo e institución. La mínima oportunidad que tengamos, la vamos a pelear hasta el final de eso no hay duda".

De la cuestión anímica de sus jugadores, el timonel sudamericano dijo: "Motivados están, no vi un vestidor derrotado, claro triste pero no devastado. Quedan 90 minutos donde la contundencia va a ser la diferencia, como fue este. Ya escribimos una historia linda en e Azteca no hace mucho tiempo en fase regular, y lo mismo hicimos en León donde nunca habíamos ganado de visitantes, por lo que vamos con esa mentalidad, a dejar lo que nos queda en ese partido del sábado.

Ya en estos días analizaré con los jugadores como vamos a encarar el partido, si arriesgamos de inicio o jugamos más conservadores en busca de esos goles que necesitamos. En este par de días pensaremos bien que hacer", apuntó.

EL DATO

Atlético de San Luis necesita tres goles para avanzar a la semifinal, sin recibir ninguno.