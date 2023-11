Sabíamos que estaríamos en liguilla sí o sí: Gustavo Da Silva

Gustavo Leal, director técnico del Atlético de San Luis, estaba convencido de que su equipo avanzaría a liguilla sí o sí, porque el grupo trabajó para ello y esto se demostró en la cancha.

"Estamos contentos por el torneo que hicimos, porque sabíamos que había un lugar para nosotros en liguilla, no fue directo como lo queríamos todos porque a veces las cosas no pasan como uno desea, pero al final pudimos resolver esas adversidades para poder avanzar por medio del Play In. Destacó que volvimos a ganar en casa, a marcar goles en nuestro estadio y más que el equipo demostró cosas importantes y eso será vital para lo que venga de aquí en adelante en el torneo".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Reconoció que no fue fácil vencer a León y más porque entran en juego muchas emociones y no tienes oportunidad de fallar al ser un partido de matar o morir.

"Para mí los partidos de repechaje y ahora de Play In son peores que la liguilla, porque se disputan a un partido, a morir, y no te da tiempo para prepararlo a veces, cuando tienes 180 minutos, ida y vuelta, puedes manejar las cosas de un partido a otro. El ambiente generado en un solo partido es más nervioso, con menos opciones de poder equivocarte. Por eso ahora toca recuperar un poco porque fue un partido de muchas emociones, intenso, que se jugó en ciertos lapsos al tú por tú. Vamos a descansar un día e inmediatamente enfocarnos en Monterrey".

De su siguiente rival, Rayados, al que enfrentarán primero en casa y luego allá en la Sultana del Norte, Da Silva Leal afirmó: "Sabemos que Monterrey es un equipo grande, con muchas individualidades de peso, pero nosotros no pensaremos en eso sino en armar la estrategia adecuada para contrarrestarlo y hacerles daño, lo primero es pensar en lo que haremos y luego en el rival. Me preguntan por las debilidades del rival, pero eso ya lo está viendo el departamento de análisis, yo todavía no mucho porque estaba enfocado en León, pero a partir de hoy ya me pondré con mi cuerpo técnico a estudiarlo bien".

Finalmente y con relación a que será su tercer liguilla, primera como DT, las otras fueron de auxiliar, comentó el estratega sudamericano: "Si ya tengo esa experiencia, en las dos primeras nos quedamos en cuartos de final, por lo que ahora el objetivo siguiente es llegar a la semifinal, y después ir partido a partido".