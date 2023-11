Atlético de San Luis califica a liguilla y enfrentará a Rayados

Por tercer torneo consecutivo, Atlético de San Luis logra la calificación a liguilla, dos por repechaje y ahora en el Play Inn. Vencieron 3-2 a León, con anotaciones de William Tesillo (autogol), Jürgen Damm y Sebastién Salles - Lamonge, quienes anotaron sus primeros goles con el club.

Ante poco más de 11 mil aficionados en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, el equipo de casa no tuvo una gran actuación pero fue contundente en las pocas opciones que creó, mientras que los esmeraldas pusieron el fútbol, posesión de balón, desgaste, pero no tuvieron esa certeza para igualar el marcador. Aún con la derrota León no queda eliminado, jugará por un boleto en su casa ante el perdedor de Santos Laguna o Mazatlán, el domingo 26.

En cuanto al partido, Atlético de San Luis con uniforme rojiblanco y par de modificaciones de arranque, con el francés Sebastién Salles - Lamonge y Jürgen Damm, en lugar de Murillo y Klimowicz. León de verde con blanco también con par de cambios, sin Ángel

Los primeros 45 minutos fueron entretenidos, la visita puso el fútbol y los de casa los goles. La Fiera apretaba la salida desde arriba a San Luis, que no tenía esa velocidad por las bandas, por lo que complicó, pero a cambio fue efectivo.

Al minuto 3 un contragolpe por izquierda de Juan Manuel Sanabria, entró al área y centró, pegando el balón en William Tesillo, que mandó el balón al fondo, autogol para el 1-0 local. Sin embargo, apenas siete minutos, al 10’ llegó la igualada en disparo de volea de José Alvarado, raso y pegado al poste. 1-1.

León tuvo más posesión del balón y creó varias llegadas, incluso un gol anulado al minuto 17 por fuera de lugar de Adonis Frías en su remate de zurda, más un disparo al poste de Iván Moreno y otro cerca de Fidel Ambriz.

Pero como se mencionaba, San Luis puso los goles y al minuto 26 por derecha tomó el balón Jürgen Damm y se fue hacia el centro, y ya dentro del área grande disparó fuerte y raso, el portero Rodolfo Cota desvió pero entró para el 2-1 local, que pudo ampliarse pero anuló bien el VAR una anotación de Bonatini, por fuera de lugar claro. Ventaja local al descanso 2-1.

El complemento fue parecido, la visita llevando el ritmo de partido y San Luis aguantando. Arrancaron ambos cuadros sin cambios, pero al minuto 61 y 67 modificaron. León no tenía contundencia y San Luis sí, encontró el 3-1 al 73’ de tiempo corrido, en un disparo de pierna izquierda del galo Salles - Lamonge, que pegó en el poste y entró el balón.

Los visitantes no bajaron la intensidad y encontraron rápido el 3-2 al minuto 77, con cabezazo de Federico Viñas. El partido se rompió y los últimos 15 minutos y más 9 que se agregaron fueron de ida y vuelta, con algunas aproximaciones pero ya no hubo goles. 3-2 para los de casa que ahora sí están en liguilla y enfrentarán en cuartos de final, ida y vuelta a Rayados de Monterrey.

El árbitro Adonai Escobedo tuvo un gran trabajo arbitral. Amonestó a cinco jugadores. Bien en las bandas, Christian Espinosa y Michel Espinoza.

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 1.- A. Sánchez; 5.- R. Chávez; 4.- J.L. Domínguez; 20.- U. Bilbao; 8.- J.M. Sanabria; 10.- J. Güemez; 13.- R. Dourado; 19.- S. Salles - Lamonge; 9.- L. Bonatini; 25.- J. Damm. DT Gustavo Da Silva Leal. CAMBIOS: 7.- J. Murillo; 17.- A. Zaldívar; 30.- J. Silva.

LEÓN FC: 30.- R. Cota; 6.- W. Tesillo; 7.-I. Moreno; 22.- A. Frías; 24.- O. Rodríguez; 5.- F. Ambriz; 8.- J. Rodríguez; 16.- O. Fernández; 23.- B. Sánchez Laborde; 18.- F. Viñas; 20.- J. Alvarado. DT N. Larcamon. CAMBIOS: 17.- N. López; 29.- L. Romero; 11.- E. Hernández; 9.- B. Rubio; 28.- J. Ramírez.

EL DATO

Se anularon correctamente tres goles, dos al León y uno al San Luis.