Ricardo de Santiago, listo para su alternativa como matador de toros

El novillero potosino Ricardo de Santiago está a unas horas de convertirse en matador de toros, ya que tomará la alternativa este sábado 16 de diciembre en la plaza La Unión "Gregorio García" de Santa María del Río, S.L.P., en una histórica corrida que inicia a las 14:30 horas.

Para esta ocasión tan especial tendrá como testigos a Ernesto Javier "Calita" y Antonio García "El Chihuahua", lidiándose seis toros de la ganadería de Arroyo Hondo, los cuales ya llegaron y están listos para el festejo taurino.

"La verdad estoy muy motivado por este día tan especial para mi, me he preparado muy bien para que la afición disfrute y conozca mi toreo. El proceso ha sido largo, de muchos años, pero siempre de la mano de personas importantes que me han apoyado, y otras que en el camino me han dado su consejo, como matadores de toros, empresarios y gente de la tauroamaquia. Este paso que doy es parte de esa confianza que me han dado y el hecho de retribuirles algo", comentó Ricardo de Santiago en entrevista hace unos días que se presentó la corrida de manera oficial.

Agregó que el convertirse en matador de toros conlleva una gran responsabilidad, "no digo que como novillero no la sea, al contrario, desde que te paras en un ruedo sea uno becerrista, novillero o matador, te juegas la vida y lo principal es que encuentres tu estilo que quieres transmitir al público que acude y quien es al final el que te corresponde con sus aplausos o también con sus protestas".

En un poco de su historia, de Santiago comenzó hace 15 años como becerrista, formándose en México en la Escuela Taurina Potosina de Arte y Cultura, A.C. Después de actuar en varios festejos en México entre 2009 y 2012, emigró a España, donde fue seleccionado para el Centro Internacional de Tauromaquia y Alto Rendimiento CITAR. Allí debutó como novillero sin caballos en Sacedón, Guadalajara, España, el 20 de agosto de 2014.

En los siguientes años tuvo triunfos, pero también tardes difíciles en novilladas en España y México, el más sonado fue cuando fue triunfador de los certámenes “Soñadores de Gloria” en 2016 en la Plaza México y “Manuel Capetillo” en Guadalajara, Jalisco.

Por último, en cuanto al encierro que se lidiará el sábado 17, son seis astados de Arroyo Hondo, cinco son de pelaje negro y uno castaño. Señalar que la ganadería fue fundada en 1960 en Sain Alto, Zacatecas, y actualmente está al frente Miguel Llaguno Garza, hijo de José Julián Llaguno, quien la fundó.