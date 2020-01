Regresa la actividad de la Liga Central

Después del receso de las fiestas decembrinas y fin de año, regresa la actividad de cada fin de semana de la Liga Central de Futbol, con la jornada uno en cada una de sus categorías, encuentros que se estarán desarrollando el domingo 5 de enero.

ESTELAR GENETIC FINAL CONSOLACION Y J1: Alumineros FC vs Cachorros del Atl. Progreso, Tang. 2 - 1 pasto, 12:00; Colombia vs Bar Casa de Humo, Tang. 2 - 2 pasto, 12:00; Real Diez vs Atl. Trujillo, Tang. 2 - 1 pasto, 10:00; Atl. Santa Cruz vs Transportes Nevada Dep. Pozuelos, San Andrés, 12:00; Real Independiente vs Dep. La Lonja, San Andrés, 10:00; Peñarol vs Unión PMS, Tang. 2 - 1 pasto, 08:00; Azul Sport vs Real Industrial "A", San Andrés, 08:00; Electrónica Car Audio vs México 70; Castillo Electricidad vs Dep. Unión 47, Tang. 2 - 2 pasto, 8:00; Burgos FC vs Zapatos Company, Tang. 2 - 3 pasto, 10:00; Comeis "A" vs La Bodeguita, Crea, 12:00.

ALTO NIVEL EURO CRACK'S J1: Cuervos Soccer vs Milán S.D., Tierra Blanca 1, 08:00; Club Dep. Lempira vs Euro PC Plus, Apostólica. 08:00; Accesorios Central vs Transportes Menchaca, Tang. 2 - 5 tierra, 08:00; Puerto de Zaragoza vs Puros Cuates 21, Apostólica, 10:00; De Anda Club vs Comeis "B", Tang. 2 - 3 pasto, 08:00; Real Cheix "A" vs Atl. Primos, Trinidad, 10:00; Dep. Serviaire vs Atl. Don Frank, La Libertad, 08:00; Felinos FC vs Atl. Panamá, Tang. 2 - 2 pasto, 10:00; Atl. Morán Constru Inntegra vs Dep. Real Tierra Blanca, Morán, 10:00.

SÚPER GRUPO "A" J1: Trasbrazado vs Ángeles T.B., Real Madrid 1, 12:00; Atl. Llan vs Transportes del Bravo, Peñarol, 12:00; L.A. Galaxi vs Pancho's Camotes, Abastos 4, 12:00; Águilas Campeón vs Los Tres García, Santa Cruz, 08:00; Rivherz vs Peñarol Six Bryndis, Real Madrid 2, 10:00; Lomas de la Virgen vs Zorros T.B., Real Madrid 1, 08:00.

SÚPER GRUPO "B" J1: Atlético 14 vs Dep. López, Morán, 08:00; Leones Negros T.B. vs Dep. Campana, Tierra Blanca 2, 10:00; Serviplop vs Dep. Pozuelos Jr., Pozuelos, 10:15; Bellas Lomas vs Halcones T.B, Tierra Blanca 2, 12:00; Atl. Flores Santa Cruz vs CF San Luis, Santa Cruz, 10:00; Atl. Loma vs Atl. Potosino, Mineros, 12:00; Dep. Cosmos vs Dep. Perú, Santa Cruz, 12:00; Gladiadores T.B. vs Borussia Dortmund, Tierra Blanca 1, 10:00.

