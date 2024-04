Quedó definida la selección de SLP en levantamiento de pesas

Siete atletas potosinos lograron su boleto en levantamiento de pesas a los Juegos Nacionales Conade esto tras la revisión que se hizo de resultados la Federación Mexicana en el Macro Regional celebrado en Monterrey, Nuevo León.

El seleccionado potosino tuvo una buena participación en el Macro Regional, destacando los atletas Andrea Sandoval González y Francisco Xavier Reséndiz Portugal quienes avanzaron en la categoría sub20 como los primeros lugares de la eliminatoria.

A ellos se les suman Emmanuel Blanco Rivera categoría y Armando Camacho Esquivel en la categoría Sub-20; Jorge Santiago Reyna García Sub 15; Eduardo Nateras Hernández Sub 17 y Arturo Adrián Solís Salas Sub 23.

Cortesía | Instituto Deportivo Potosino

Los atletas potosinos tendrán la oportunidad de descansar y luego reportarse para la preparación rumbo a los Juegos Nacionales Conade, que tendrán como sede Ciudad del Carmen, Campeche del 6 al 13 de junio.

Hay confianza en el equipo potosino de traer medalla pues hay calidad entre los seleccionados y con buena preparación, seguramente darán pelea en la fase en la que se enfrentan a los mejores del país.