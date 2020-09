Potosina Valeria Cruz, tercera en el Nacional de Ciclismo

La ciclista potosina, Valeria Cruz Espinoza, se adjudicó el tercer lugar general en la prueba de Contra Reloj Femenil Categoría Juvenil C, en el arranque del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Juvenil C, sub 23 y Elite, que se desarrolla en Pabellón Arteaga de Aguascalientes.

Los mejores ciclistas del país se dieron cita en el arranque de ese evento nacional, avalado por la Federación Mexicana de Ciclismo, el cual fue muy criticado por el hecho de realizarse bajo semáforo naranja y en condiciones no recomendadas por el motivo de la pandemia por le Covid-19.

Valeria Cruz, representante del equipo potosino Crisa SEEI Pro Cycling Team, realizó un tiempo de 24 minutos, 4 segundos y 97 centésimas, sobre un circuito de 7.8km al cual le dieron dos vueltas, para quedarse con la medalla de bronce; donde el primer lugar fue para Victoria –Velasco de Nuevo León con marca de 23:47.87; el segundo puesto fue para la sinaloense Sofía Martínez con crono de 24:02.26.

Quien también vio acción el día de hoy fue Abundio Guerrero Mata, en la categoría Elite que tuvo que recorrer en cinco ocasiones el circuito, ahí, el potosino se colocó en la quinta posición con marca de 50:51.41; además Edibaldo Maldonado que se colocó en el noveno puesto con crono de 51:41.24.

En lo que respecta a la categoría Juvenil C Varonil, el potosino Adrián Silva fue décimo sexto, tras realizar un crono de 34:5711 tras tres giros al circuito, categoría en donde Jorge Peyrot de Baja California Sur se quedó con el primer lugar.

Este sábado se realizará la primera etapa de ruta para las categorías Elite Femenil y Juvenil C Varonil, trayecto de 128 kilómetros para ambas ramas programado sobre la Carretera 46, partiendo de Viñedos Hacienda de Letras a las 8:00 horas.