Partido de futbol termina con arbitro golpeado; equipo perdedor lo atacó

Lamentables hechos se suscitaron el pasado sábado cuando una terna arbitral presuntamente fue agredida por integrantes del equipo Atlético Borrachos que milita en la Liga El Volcán, mientras se disputaban los cuartos de final de la categoría Sabatina, ante el cuadro te Atlético Mastín.

El encuentro transcurrió con normalidad, entre aciertos y errores arbitrales, muy comunes en cualquier partido de futbol, mismo que finalizó con victoria del Atlético Mastín con marcador de 4 goles por 0.

Fue al final del encuentro cuando presuntamente integrantes del conjunto Atlético Borrachos fue a encarar a la terna arbitral, conformada por nazarenos de Colegio Vanguardia, donde comenzaron los reclamos por las decisiones tomadas durante el cotejo, para después pasar a las agresiones físicas.

En estos hechos desafortunadamente quien llevó la peor parte fue le arbitro central Roberto N. quien resultó con contenciones que requirieron ser atendidas por paramédicos, que lo trasladaron a un nosocomio de la ciudad.

Pedro Cadena Guerrero, presidente de la Delegación Estatal de Arbitraje de San Luis Potosí Sector Amateur, a través de sus redes sociales lamentó los hechos, señalando sé va actuar para mejorar las condiciones de seguridad en el arbitraje potosino.

“Que impotencia, aquí es cuando vemos que las sanciones administrativas y deportivas no son suficiente, tenemos que dar un paso más y acudir a los procesos legales y judiciales, es vergonzoso que esto pase en nuestro fútbol Potosino. No está bien, no se vale, tenemos que hacer más. Las ligas deben ser coadyuvantes y establecer más garantías a nuestros compañeros. Que impotencia. Todos con ustedes.”

Te puede interesar esta nota: Oro para San Luis Potosí en gimnasia en los JN Conade 2021