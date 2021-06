Vengo a aportar fortaleza al Atlético de San Luis: Leonardo Coelho

Dice desconocer el fútbol mexicano, pues no le gusta mucho ver partidos por la televisión, pero Leonardo Coelho está feliz de tener la oportunidad de jugar en la Liga MX, por lo que buscará darle fortaleza al San Luis en la próxima temporada que arranca el 22 de julio.

Es un gran desafío la Liga MX y soy sincero no soy mucho de mirar el fútbol, me entretengo más con mi familia por el poco tiempo que puedo estar con ellos, no conozco bien la liga pero la verdad que me siento muy contento por esta gran oportunidad de jugar en el fútbol mexicano, y sobretodo para que mi carrera crezca. Se que la última temporada San Luis no estuvo bien, pero bueno es pasado y ahora están llegando jugadores y entrenador nuevo, todos con ganas de sacar esto para adelante. Veo al grupo muy bien, con esa ganas de revertir el pasado en estos pocos días que llevó con el equipo", explicó.

De lo que le puede ofrecer al Atlético como jugador ya contratado del San Luis, Leonardo Henriques de 28 años, comentó: "me gusta el fútbol fuerte, de mucha fortaleza física, y vengo con el mismo compromiso que tengo con mi familia, de trabajar, ser responsable y esforzarme día con día".

Y por qué tomó esta opción de venir al balompié mexicano cuando se le colocaba en Chile, Argentina, Colombia, en otros equipos. El defensa central comentó: "Yo tenía contrato un año más con el Centro Atlético Fénix de Uruguay, pero veía por redes y en los periódicos mi nombre con muchos equipos, y la verdad que fueron solo rumores, porque a mi no me llegó nada en concreto, ni ha mi representante. De San Luis hubo una oferta real, llegamos a un arreglo y estoy ya aquí, con ganas de trabajar y aportar a mi nuevo club"

El nacido en Río de Janeiro, Brasil, que habla perfectamente español, ha jugado para equipos como Gremio, Penapolense, Paraná, Río Claro, Santos de Brasil, Portuguesa y CA Fénix.