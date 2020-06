Pablo Barrera ya entrenó con Atlético de San Luis

Atlético de San Luis desde esta semana trabaja a doble sesión y ya con la participación de Pablo Barrera, la flamante contratación del equipo quien realizó su primera práctica junto al resto de sus compañeros.

Fue en la tarde-noche del lunes que arribó Pablo Edson a la capital potosina proveniente de la Ciudad de México, luego de festejar el domingo 21 su cumpleaños número 33, junto con el día del padre.

Cortesía | Atlético de San Luis

Previo a su llegada, declaró al portal Dale Pumas sobre el por qué decidió tomar la opción de venir al San Luis, luego de que no hubo negociaciones con los universitarios cuando su intención era continuar con los felinos y hasta retirarse con esa institución.

"Fue el interés sobre mi del Presidente (Alberto Marrero) y Memo (Guillermo Vázquez) que estaban pendientes de mi situación en Pumas. Fue clave haber tratado directamente con ellos, me deja tranquilo saber que todavía hay personas que me valoran y le dan espacio al jugador. Se que voy a un buen equipo y que todavía puedo demostrar que no se equivocaron en la oportunidad que me dieron".

Cortesía | Atlético de San Luis

Ya en la mañana de este martes se presentó a su primer entrenamiento el mediocampista internacional mexicano que defendió la playera del representativo nacional en 57 ocasiones, además de vestir los colores de Cruz Azul, Monterrey al Zaragoza en España y West Ham de Inglaterra.

Trabajó de manera normal junto a sus compañeros, en grupos y con sana distancia, bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por el DT Memo Vázquez. Tuvieron ejercicios de fortaleza física, conducción de balón y disparos al arco en la primera sesión de dos que tendrán de manera diaria por esta semana, una matutina y otra vespertina.

Memo (Vázquez) tuvo mucho que ver en cuanto a mi llegada al ADSL, siempre ha habido una buena relación y si influyó mucho a tomar la decisión de irme a San Luis

Pablo Barrera, mediocampista.