Nueva portera del Atlético de San Luis viene de las Aguilas del América

A catorce días del arranque de la nueva temporada de la Liga MX Femenil, la portera Heidi González señala sentirse más acoplada al equipo y llega con la firme idea de convertirse en titular con Atlético de San Luis.

En conferencia de prensa virtual, luego de ser presentada como una de las cuatro refuerzos que llegan al conjunto potosino, manifestó que aceptó venir a este equipo pues le encanta la ciudad y el proyecto es muy atractivo.

"Me parece que es un proyecto el del Atlético de San Luis que va creciendo y que tiene objetivos firmes. Además de que venir a una ciudad que ya conocía y en la que tengo varias amigas, me parece muy bien. Ya en lo deportivo, quiero buscar afianzarme como titular, sumar minutos y aportar al equipo en lo que más se pueda.

Descartó que para ella no es presión el llegar a un nuevo equipo y el enfrentarse por la disputa del puesto titular con la inamovible Cinthia Monreal, quien ha disputado todos los minutos en los dos torneos que tiene San Luis en la Liga MX Femenil.

"No me presiona eso, al contrario, me motiva mucho llegar a este proyecto que es prácticamente nuevo y que me da la oportunidad de aportar y tener una buena historia con el club desde sus inicios, el ser tomada en cuenta me hace estar con muchas ganas para dar mi esfuerzo en pro de que se tengan buenos resultados en la próxima temporada".

Cabe mencionar que Heidi Karina, a sus 19 años ya tuvo la oportunidad de ser titular con América en seis partidos del torneo pasado, que quedó suspendido. "Me ha ido bien en la Liga MX, tuve esa opción de llegar a ser titular con las águilas, pero ahora que estoy en San Luis pues tengo ese mismo objetivo, jugar lo mejor posible cuando el técnico así lo requiera, sumar minutos y ser de las defensivas menos goleadas, y a largo plazo calificar a una liguilla".

Sobre el hecho de haber compartir equipo (en América) con Cecy Santiago, guardameta mexicana que juega en Holanda, comentó que le dejó una gran experiencia, a pesar de su juventud.

"Fue muy importante para mi carrera, el compartir entrenamientos con ella porque es muy trabajadora, siempre entrenaba al máximo a pesar de ser titular, nunca bajaba su ritmo, su actitud era muy positiva, siempre entregada y con el objetivo de ser la mejor. Eso me dio para aprender mucho de ella".

Finalmente de la pretemporada con Atlético de San Luis señaló que al principio fue pesada por las cargas de trabajo fuertes que les pusieron, pero ya se siente más adaptada. "El equipo viene trabajando bien, con un ambiente muy sano, y todas muy enfocadas en acoplarnos lo más rápido posible al sistema de juego. Por lo pronto, cada día me siento más identificada con todos y eso es bueno para mi".

EL DATO

Heidi Karina González Vite, de 19 años, se desempeña como portera y llega procedente del Club América.