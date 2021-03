No se realizará la carrera atlética 10K De la Enchilada

Por segundo año consecutivo la carrera atlética 10K De la Enchilada ha sido cancelada debido a la pandemia por coronavirus que aún se mantiene en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y en varios más de la entidad potosina.

En los últimos meses la Covid-19 registra cifras altas de contagios, defunciones y hospitalizaciones en la zona metropolitana, por lo que las autoridades de salud recomendaron que aún no es tiempo de llevar )cabo eventos masivos, de ahí que el Ayuntamiento de Soledad anunció por segundo año la cancelación de la Feria de la Enchilada y por ende los eventos deportivos que se incluyen durante el mes de marzo, previo a la Semana Santa.

El año pasado esta lid atlética estaba programada para el 5 de abril, pero no pudo llevarse a cabo porque apenas era el inicio de la pandemia. En este 2021 se tenía previsto organizarla el domingo 28 de marzo pero aún la contingencia sanitaria no termina y no están autorizados los evento masivos.

Y es que recordemos que el domingo 14 de abril de 2019 que se efectuó la sexta edición, esta registró cifra récord de 2 mil 800 corredores inscritos, triunfando los africanos por segundo año consecutivo, Julius Kibet Koskai y Risper Biyeki Gesawba, en un evento que repartió 170 mil pesos en premios.

EL DATO

La Carrera 10K De la Enchilada ha realizado seis ediciones con cifra récord 2 mil 800 corredores inscritos en el 2019

