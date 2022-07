No preocupa a Jardine la falta de gol en Atlético de San Luis

La falta de definición ofensiva para obtener mejores resultados a su favor, es algo que ha carecido Atlético de San Luis en los últimos partidos, situación que para André Jardine, director técnico del conjunto potosino, no es alarmante.

"No me preocupa porque sabemos que los rivales que estamos enfrentando todos han sido muy difíciles; en los últimos dos partidos ante Mazatlán y Cruz Azul tuvimos un merecimiento muy grande por la victoria, cosa diferente ante Puebla que fue más parejo el enfrentamiento donde cualquiera de los dos pudo ganar o perder. Claro que si merecíamos estar con más puntos en la tabla, pero el fútbol es así, a veces tienes pocas opciones de gol y ganas, otras veces creas muchas y no se da el resultado. Hay que tener tranquilidad y continuar trabajando que es lo que venimos haciendo, más dentro del tiempo que tenemos debemos ser más contundentes, ese último pase para poder definir es lo que está faltando nada más".

Fotografías | Cortesía ADSL

Por otra parte, el brasileño opinó sobre el aspecto físico de sus futbolistas ante tanta actividad en tan poco tiempo, "la secuencias de partidos ha sido pesada, pero creo que hemos sorteado los temas físicos bien, claro que llegará el momento que la intensidad pasara factura, pero va a ser importante el tener esos elementos listos para rotar a los del cuadro inicial, como ya se está haciendo con Uziel, Rodrigo, Castro, Sabino, Vitinho y Sambueza que han entrado de cambio y todos lo han hecho bien en su momento".

Finalmente del partido ante Puebla, consideró que fue un justo empate, "sabíamos que sería un juego muy duro, Puebla en su cancha es un equipo muy agresivo y contundente, hicimos una propuesta de defender bien e intentar los contragolpes, intentar ganar esos espacios, muchas cosas salieron bien, creo que defendemos bien, pero una vez más pecamos en las decisiones de último pase, de la definición, al mismo tiempo que estuvimos muy cerca de ganar pudimos haber perdido también porque el rival tuvo un buen volumen de ataque. Podemos tener un poco de frustración por las opciones que tuvimos, pero al final el empate creo que fue justo", apuntó.