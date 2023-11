Monterrey es un equipo completo, pero tenemos con que ganarles: Bonatini

Leonardo Bonatini afirmó que a pesar de que Monterrey tiene un plantel de primera calidad, Atlético de San Luis tiene con que hacerle frente y dejarlos fuera de la liguilla, apostando al juego de conjunto.

"Sabemos que es un equipo (Rayados) que juega bien y con una delantera de poder, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Será importante para nosotros estar atentos y aprovechar la localía para llegar con una ventaja que nos permita manejar el partido de vuelta allá en casa de ellos. Desde que le ganamos a León, ya estamos enfocados 100% solo en estos dos partidos que nos vienen, no miramos que pasó antes, que hicimos o dejamos de hacer, nos interesa el presente, ir partido a partido y resolver la serie que se nos viene esta semana para avanzar a la siguiente fase", expresó en conferencia de prensa.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Agregó que a pesar de que Rayados tiene una de las nominas más altas en la Liga MX por la calidad de sus jugadores, San Luis no se asusta por eso. "Más que espantarnos veo está serie como una motivación extra, el enfrentar a un equipo con jugadores que han brillado en diferentes ligas y en esta la mexicana, creo que debe ser un motivo de que salgas a dar el extra.

Obviamente respetamos a Monterrey, el torneo que hizo pero en el campo somos once contra once, y debemos salir a tomar ventaja en nuestras casa, no importando que tan grande es el club al que enfrentemos, primero esta lo que nosotros hagamos y claro está, cuidarse de lo que haga el rival en turno", agregó.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Se le hizo ver que Nicolás Ibáñez y Germán Berterame fueron piezas importantes en el equipo por su cuota goleadora, por lo que él carioca como delantero deberá también aportar. "Mi función obviamente es hacer goles, para eso me trajeron, pero cambiaría todo los que he anotado con San Luis porque el equipo sea campeón. No me presiona mucho el ser ese referente, porque aquí cualquier puede anotar, y lo importante es ganar los partidos, los haga quien los haga por lo que de mi parte contribuiré en lo que pueda en ese aspecto".

LA FRASE

"Queremos poner al club en semifinales y está es una buena oportunidad para ello", declaró el delantero brasileño.