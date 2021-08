Molestó al cuerpo técnico del Atlético de San Luis Femenil derrota ante Xolos

El perder con errores propios y en casa, dejó muy molesto al cuerpo técnico del Atlético de San Luis luego del partido en casa ante Tijuana, que finalizó 1-3 para la visita en la jornada 7 del torneo Grita México A21 de la Liga MX Femenil.

Jesús Padrón, director técnico del equipo, considero que el equipo aunque en la semana trabaja bien, en los partidos está mostrando otra cara con errores puntuales que no le permiten al final desarrollar todo su potencial.

Deportes

"El resultado me deja muy molesto por muchas cosas. Debemos de tener mucha más atención en la zaga defensiva y ser contundentes a la ofensiva. Creo que en el trámite del partido se hacen cosas importantes, pero hay momentos en que se cometen errores que nos traen goles en contra, que echan al traste con todo lo que hacemos. Estoy seguro que cuando seamos claros de mente y manejemos mejor el partido, nos podrá ir mejor.

Ante Tijuana buscamos con los cambios tener alternativas, ser ofensivos, tratar de vulnerar a la zaga rival, pero no nos alcanzó. En la defensiva debemos aprender a ganar los duelos, el cubrirnos bien las espaldas y saber apoyar a la compañera. No hemos podido o aprendido a aprovechar lo que se nos presenta por un disparo al poste, un mal pase a la compañera, un mal remate, etc. Debemos tener posesión de balón, quizás no siempre, pero cuando lo tengamos saber ofender y no lo estamos haciendo", agregó.

Aún y cuando han perdido los últimos encuentros, San Luis está a 5 puntos de zona de calificación. "En realidad los equipos de arriba se están despegando, pero nosotros a pesar del mal momento estamos ahí en la pelea, pero debemos trabajar mucho más para salir de esto si queremos un lugar en liguilla", sentenció el timonel un tanto desesperado.

