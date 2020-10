Me avergüenza la situación en la que está el equipo: Camilo Mayada

Directo, franco y sin rodeos el capitán del Atlético de San Luis, Camilo Mayada, declaró que tiene vergüenza deportiva y no le da pena expresar que las cosas no estuvieron bien para el equipo en este torneo, por lo que deben ganar los dos partidos que les quedan para mejorar el cociente y la posición en la que están en la tabla, ya sin pensar en poder calificar a repechaje.

"Obviamente la motivación que nos queda es sumar esos seis puntos en disputa, en lo personal a mi me da mucha vergüenza la situación del equipo y en la posición que estamos porque el club se preparó para estar entre los cuatro mejores y de menos entre los doce, pero no hemos cumplido ninguno de los objetivos y podríamos repartir culpas, pero lo mejor es que cada quien haga un auto análisis de lo que sucedió y por qué se dieron así las cosas, ya será el club quien decidirá que se hace a futuro".

Descartó que este sentimiento de culpa que tiene solo sea en algunos de los jugadores, sino que abarca el cuerpo técnico y todo el plantel porque todos tienen parte en el mal torneo que se ha tenido.

"Quien como jugador o cuerpo técnico no quiera ver la realidad estaría equivocado, quizás algunos les de miedo expresar el mal momento por el que pasamos en el torneo, pero en lo personal no tengo ninguna vergüenza hacerlo, no hay que tenerle miedo a la crítica y es bueno escuchar de otros para mejorar y crecer. Esto que pasamos es algo que en general compartimos, de eso estoy seguro, pero uno como capitán del equipo debe asumir responsabilidades y decirle también a la afición que vendrán más revanchas y como profesionales que somos, pues no queda más que poner todo de nuestra parte para cerrar bien el torneo para satisfacción nuestra y de todos los que nos apoyan", enfatizó.

EL DATO

Camilo Mayada ha sido titular en 13 partidos del torneo. Suma 1,117 minutos y tiene dos tarjetas amarillas.

LA FRASE

"Creo que hay poco que rescatar de este torneo, pero lo que ha hecho Berterame es de reconocerse, ha sido el mejor del equipo": Camilo Mayada, mediocampista del ADSL.

