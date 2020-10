Cristiano Ronaldo es asintomático: Lutzow Steiner

Luego de que Cristiano Ronaldo ha dado positivo a Covid-19 por tercera ocasión; en el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, presidido en esta ocasión por el director de Salud Pública, Miguel Ángel Lutzow Steiner, se Indicó que el caso de la estrella de fútbol internacional tiene que ver con la inmunidad y a que es un portador asintomático.

Cada vez conocemos más del virus, todos los días hay información nunca había habido tanta investigación como se ha dado en estos meses, la densidad de estudios es descomunal, prácticamente cualquier grupo de universidades y científicos está buscando resolver alguna duda relacionada con el Coronavirus y falta mucho también, conforme se aprende también se dan cuenta que más se desconoce y que falta mucho por aprender.

Y en este caso, refirió que se dificulta saber a cabalidad lo que ocurre pero comenta que "estamos viendo cuadros clínicos muy diversos, situaciones que van de la mano de una interacción individual entre el virus y las personas, y en este caso de Cristiano Ronaldo, al ser una figura pública, se ha difundido que a partir del 13 de Octubre estando aparentemente bien, en una situación de un tamizaje que es obligatorio para todas las personas como futbolistas, tuvo un resultado positivo al Covid-19 y de ese tiempo a fecha han pasado 15 días y en una segunda y en una tercera ocasión ha tenido resultado positivo, lo que significa que el virus está presente; son pruebas PCR y moleculares como las que se hacen en México, significa que está ahí en sus vías respiratorias y aunque no tenemos toda la información, se trata de un portador asintomático".

El funcionario de los Servicios Estatales de Salud, apuntó que existe información de los portadores asintomáticos que son personas que pueden tener el virus por más de diez días "hay investigaciones en las que se está destacando que hay personas que pueden tener el virus hasta 21 días y podemos decir que entre menos síntomas respiratorios, las probabilidades de contagio son menores. Una persona que está con fiebre, tos, secreciones nasales y que lleva entre 3 y 8 días de la enfermedad y de la infección, está en grandes condiciones de estar contagiando a su entorno, y de estar expulsando virus, pero es reconocido también que un portador asintomático puede contagiar".

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud, desde el mes de marzo, recomendó a la población que todas las personas que tuvieran un resultado positivo a Covid-19 se mantuvieran de manera estricta y de forma obligatoria en un aislamiento preventivo con el uso de cubrebocas por 14 días y adicionalmente en el sentido de que algunas personas podrían tener el virus más allá de los 14 días, se sugirió que estuvieran dos semanas más para un máximo de 30 días con todas las medidas preventivas, de forma obligatoria, incluso de ser posible con un aislamiento ya no tan estricto, pero sí evitar el contacto con personas de riesgo, además de tomar la sana distancia y no tener contacto a menos de 2 metros.

“Tenemos mucho que aprender, se ha demostrado que hasta 21 días, algunos portadores asintomáticos pueden dar positivo al virus, por esa misma razón es que se tienen que llevar a cabo las medidas preventivas, pues no se puede saber en qué momento la persona empieza o termina de ser un portador asintomático, también el portador pre asintomático que dos días antes sintiéndose bien, haciendo sus actividades normales, ya empieza a expulsar virus por sus vías respiratorias, esto no es raro, es común, es un mecanismo que existe en el ambiente, porque son microorganismos que dependen de las células vivas para poder replicarse y permanecer en el ambiente no pueden vivir en el aire”.

