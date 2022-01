Marcelo Méndez se fue por los malos resultados: Inigo Regueiro

Iñigo Regueiro, director deportivo del Atlético de San Luis, explicó que los malos resultados fueron el detonante para que el uruguayo Marcelo Méndez dejará de ser el director técnico del equipo.

"Al final la decisión que tomamos fue difícil, ya que estamos siempre día a día en los entrenamientos y observamos que había buen grupo, disposición de todos, pero esto pasó meramente por los resultados del actual torneo y lo que veníamos arrastrando del anterior que no se cerró bien. Esos malos resultados trajeron la decisión de cesar al entrenador, porque unión en el grupo sí la hay".

Ahondó que para este torneo se conformó un buen equipo para que los resultados sean positivos y no negativos, "creemos y consideramos desde la reestructura que hemos venido realizando, más las contrataciones, que tenemos una plantilla para competir entre los primeros doce lugares, sin olvidar el tema del cociente, por ello al final creímos que si dejábamos al mismo cuerpo técnico, esto no iba a cambiar para lograr los resultados, requeríamos darle un giro al timón y por ello la decisión de buscar a alguien más que nos diera eso que buscamos, por lo que ahora no queda más que trabajar y trabajar".

Será entre hoy y mañana que se anuncie al nuevo director técnico del equipo, anunció Iñigo. / Cortesía Atlético de San Luis

Adelantó que entre hoy y mañana debe quedar resuelto lo del nuevo director técnico y describió un poco el perfil que buscan: "Que tenga mucha personalidad, un entrenador que contagie lo que se ha perdido estas últimas jornadas de que seamos un rival incómodo, que este bien físicamente y con hambre de ganar. Lo mejor es que el equipo está unido, comprometido y creo que así obtendremos en conjunto los resultados que deseamos. No buscamos un nombre ni nacionalidad especial, sino alguien que se apegue al proyecto que buscamos".

No quiso adelantar nombres, pero mencionó "estamos evaluando un par de opciones, aunque no descartamos a nadie. Con Robert Siboldi ya tuvimos una plática muy informal, pero aún no hay nada concreto sobre él o algún otro. Lo que si queremos es que entre hoy y mañana cerremos esto del director técnico para que se ponga a trabajar, mientras el equipo entrena con nuestro metodólogo Rafael Fernández".

EL DATO

Iñigo Regueiro anunció que por el momento ya no habrá más contrataciones al estar completa la plantilla.