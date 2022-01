“No dudo ni un segundo en la capacidad de nuestros delanteros”: Marcelo Méndez, DT. ADSL

Después de sumar su segunda derrota en el presente torneo, donde aún no encuentran el gol, Marcelo Méndez, estratega del Atlético de San Luis, señaló que, pese a mostrar cierta preocupación por la falta de contundencia, indicó que el plantel cuenta con toda su confianza pues ya se vio una mejor versión que lo realizado en su debut en el Grita México C22.

Pese a salir con la derrota, el estratega colchonero se fue satisfecho de lo mostrado por su plantel, reconociendo de que algunos jugadores les falta ritmo “se mostró otra cara de lo que había hecho contra Pachuca, jugamos ante un gran rival como lo es Atlas el último campeón, y el equipo se plantó en el Jalisco y le jugó de igual a igual.”

“Por momentos le quitamos la pelota, generamos algunas jugadas claras de gol que no pudimos concretar, en una falla defensiva que tuvimos volvemos a pagar caro el partido” indicó el técnico uruguayo.

Destacó la actitud y personalidad mostrada por el equipo para jugarle al tú por tú a Atlas “gran parte del partido nos tocó manejar la pelota, salvo los primeros minutos del segundo tiempo, donde defensivamente no tuvimos mucha zozobra, era un partido controlado.”

La falta de contundencia en este arranque de campeonato es una de las preocupaciones que tiene el estratega de los potosinos “Nos preocupa que nos equivocamos y nos convierten y quizá que generamos y no podamos convertir, ante esta clase de rivales se hace muy difícil, si las situaciones que generas no las concretas es muy complicado.”

“Confiamos en este grupo de jugadores no dudo ni un segundo en la capacidad de nuestro delantero, tanto de German (Berterame), Abel (Hernández), (Jhon) Murillo y Andrés (Vombergar) sabemos que el gol va a aparecer, lo que me preocupaba era la generación de juego y el equipo mejoró” dijo Marcelo Méndez.

Al ser cuestionado si habrá movimientos en el once titular para el próximo partido comentó “soy un técnico que le brindo mucha confianza a todos los jugadores, no me guio por el instintivo de que, si marcó un gol o no, o lo que aparezca por ahí, confiamos mucho en todos los jugadores, este equipo lo armamos nosotros, obviamente estamos con la necesidad de sumar, pero también sabemos que esto es muy largo” finalizó.

La escuadra potosina comenzará a trabajar y prepara lo que será el encuentro de la jornada 3 de este Torneo Grita México C22, cuando reciba el jueves a las 21:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez a su similar de Bravos de Ciudad Juárez.