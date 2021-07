Marcelo Méndez afirma que Atlético de San Luis va por buen camino

Para el director técnico del Atlético de San Luis, Marcelo Méndez, su equipo va por buen camino en la pretemporada, luego de haber sostenido sus dos primeros partidos de pretemporada, en los que en casa golearon a La Piedad y de visita perdieron con León.

"Por momentos el equipo me ha gustado porque despliega un buen esfuerzo físico, corren siempre por la pelota y buscan hacerle daño al rival. Ante León nos topamos contra un rival que maneja bien la pelota, pero lo mejor es que nunca se desubicaron nuestros jugadores, siempre lucharon, intentaron, tuvieron llegada pero faltó concretar. Hay un buen orden, creo vamos por buen camino en este arranque de partidos y seguiremos trabajando para llegar bien al torneo que ya se avecina".

El entrenador charrúa espera que su equipo asimile lo que pretende pues está ya próximo el torneo. / cortesía ADSL

Destacó que tanto en el primer partido como el segundo, San Luis los encaró con seriedad no importando la categoría a la que pertenecían los rivales.

"Fue un juego muy similar al primer partido de pretemporada que jugamos ante Reboceros de La Piedad en casa; creo que por momentos he visto el equipo que quiero, por otros no, pero debemos ser pacientes porque estamos en formación, intentando encontrar el mejor funcionamiento posible, lo más pronto posible, y eso los jugadores lo saben y se han entregado de igual manera no importando el rival que tienen enfrente, pues saben que pronto iniciará la temporada oficial y hay que llegar lo mejor posible".

En particular del desempeño del delantero argentino - eslovaco, Andrés Vombegar, quien tuvo sus primeros minutos con el equipo rojiblanco ante León, comentó: "Lo mejor para nosotros es que es un jugador que ya venía de hacer pretemporada, entonces nos llega en buena forma física, hoy tuvo algunos minutos y solo es cosa de que siga trabajando".

La escuadra potosina reanuda entrenamientos este lunes 12, ya que se le vienen los siguientes dos compromisos de pretemporada, en casa ante Correcaminos de la UAT y de visita ante Atlas.

EL DATO

Atlético de San Luis regresa a los entrenamientos el lunes 12, ya que tiene en puerta dos partidos más de pretemporada