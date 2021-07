Contrata Atlético de San Luis a un delantero argentino - eslovaco

La directiva del Atlético de San Luis confirmó la contratación del argentino de origen esloveno, Andrés Vombergar, que así se suma como refuerzo número quince para la próxima temporada 2021-2022 de la Liga MX, torneo Apertura 2021.

Andrés de 26 años, es un delantero argentino naturalizado esloveno que ha jugado para equipos como Féniz y Los Andes de Argentina, Ufa de Rusia y actualmente lo hacía para el Olimpija de Eslovenia donde fue campeón en el torneo 2017-2018 y anotó once goles en el torneo liguero de aquel país, aunque también tuvo oportunidad de estar presente en la Copa en cuatro cotejos más.

Vombergar se ha incorporado a los entrenamientos y será presentado ante los medios en próximos días.

Con esto las contrataciones del conjunto potosino, hasta el momento son las siguientes:

Cuerpo técnico: Marcelo Méndez (entrenador); Rafael Fernández (auxiliar); Leonardo López (auxiliar); Gabriel Miravalle (preparador físico); Cristian Caro (entrenador de porteros).

Jugadores: Zahid Muñoz (medio ofensivo ex Chivas); Vladimir Mayorga (delantero ex Atlante); William Mejía (medio ex Morelia); Efraín Orona (medio ex Pachuca); Rivaldo Lozano (defensa lateral izquierdo ex Tampico FC); Adrián Lozano (medio ofensivo ex Santos Laguna); Marcelo Barovero (portero - ex Burgos CF); José Hernández (lateral izquierdo - ex Cancún); Eric Cantú (defensa lateral derecho ex Monterrey); Leonardo Coelho (defensa central ex Gremio de Brasil); Andrés Sánchez (portero - ex Tepatlitlán); Luis Calzadilla (delantero - ex Pachuca); Jaír Díaz (defensa - Ex Mérida); Adam Bareiro (delantero ex Alanyaspor de Turquía), y Andrés Vombergar (delantero ex Olimpija de Eslovenia).