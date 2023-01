Mal inicio de juveniles del Atlético de San Luis en Liga MX

No ha sido positivo el inicio para los equipos juveniles Sub 18 y Sub 20 del Atlético de San Luis, en el torneo Clausura 2023, ya que apenas suman un triunfo y empate, cada uno, en tres fechas disputadas.

En la categoría Sub 18, San Luis se ubica en la posición 12 con apenas tres unidades en igual número de partidos disputados. En la jornada inaugural visitaron a Necaxa y perdieron por 2-0.

Cortesía | ADSL

Fue en la jornada dos que lograron la única victoria ante Guadalajara en el campo del Centro Deportivo La Presa, por marcador de 3-2, con anotaciones de Emiliano Carrillo al minuto 4, Jorge Rubio al 10' y Manuel Pereyra al 85' de tiempo corrido.

Y este pasado sábado visitaron El Barrial para enfrentar a Rayados de Monterrey y el marcador fue adverso, cayeron 2-1. Perdían 1-0 con gol de Eddie Torres por los locales al minuto 40, pero empataron con tanto de Jorge Gámez un minuto después. Sin embargo al 44' Joel Domínguez puso el 2-1 para los regios y ya no hubo más para los dirigidos por Roberto Esparza.

Cortesía | ADSL

Por lo que se refiere a la categoría Sub 20, apenas suman una unidad que los tiene como antepenúltimos de la clasificación, en la posición 16 de 18 equipos, solo superan por diferencia de goles a Cruz Azul que tiene la misma unidad en el sitio 17 y Mazatlán que es último con 0 puntos.

El equipo que dirige José Meléndez en la fecha uno visitó a Necaxa y perdieron por 4-2; en la jornada dos recibieron a Guadalajara y cayeron por la mínima 0-1. Y apenas este sábado pasado que visitaron a Monterrey, lograron su primer punto al igualar a un gol por bando. Perdían 1-0 con tanto de Isidro Suárez al minuto 51, pero apareció el goleador Ricardo Alba al 79' para empatar el cotejo, 1-1.

Cortesía | ADSL

Cabe mencionar que jugó el uruguayo Juan Manuel Sanabria jugó con la Sub 20 durante 71 minutos, para no perder ritmo y aprovechar el partido de castigo que sufrió en la Liga MX.

EL DATO

Los próximos partidos de la Sub 18 y Sub 20 son ante Tigres de la UANL en calidad de visitante.