Nos faltó reacción ante el marcador adverso: Fernando Samayoa

La falta de contundencia y desatenciones trajo que Atlético de San Luis femenil sufriera su segunda derrota en calidad de visitante, ahora ante Cruz Azul en La Noria.

Fernando Samayoa, director técnico del equipo manifestó "los primeros minutos fueron con buenas oportunidades para nosotros y ese factor de la no contundencia nos complicó todo, pero en general creo que a mis jugadoras les faltó reacción a lo que sucedió en todo el partido.

En los primeros minutos, 30 o 35 del partido estábamos dominando el juego pero no pudimos marcar, luego el equipo se perdió, al finalizar el primer tiempo y todo el segundo tiempo nos costó mucho el reaccionar luego de recibir los goles que nos hicieron. Empezamos a desesperarnos, a perder la pelota, hubo muchas urgencias que resolver ya con el marcador en contra y eso trajo un desajuste total en el equipo", agregó.

No quiso justificar la derrota por ciertas decisiones arbitrales y el jugar en un campo que no tiene las medidas reglamentarias.

"Cierto que el arbitraje es un factor dentro del juego, pero es más importante el hecho de que no pudimos levantarnos al vernos abajo en el marcador, y eso para mi es más importante analizarlo que lo que sucedió con las decisiones de las silbantes, y el jugar en un campo así es pretexto para fallar tanto, ellas (Cruz Azul) se hacen fuertes en su campo y no fue eso por el que llegó la derrota. Ese factor no importaba".

Por último, dijo que deben trabajar en lo mental ya que el inicio del torneo no ha sido del todo malo.

"Repito dejamos de hacer muchas cosas. Debemos seguir trabajando en esa parte mental porque cuando estamos abajo en el marcador cuesta mucho trabajo reaccionar, el volver a meterse al partido. Pero al final

me voy tranquilo, el vestidor esta inestable por la derrota, por lo que es momento de que levante al equipo y ya enfocarnos en el siguiente compromiso que será en casa ante Atlas", apuntó.