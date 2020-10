Liga Premier BRA de SLP tendrá torneo relámpago

La directiva de la Liga Premier BRA de San Luis Potosí Infantil, prepara su Torneo Relámpago que tendrá como escenario los Campos de Los Gómez y que se jugará los días 31 de octubre y 1 de noviembre, esto en categorías infantiles y juveniles.

Dicho torneo, será el preámbulo de lo que será el inicio de su torneo de liga, que se encuentra programado para arrancar el sábado 7 de noviembre, en el que se espera contar con una importante participación de equipos.

Para el Torneo relámpago, programado para finales de este mes, se convoca a los equipos que estén dentro de las categorías Sub 17, Sub 15, Sub 13, Sub 11 Sub 9 y Sub 7, mismos que serán parte del torneo de Liga.

Precisamente para el arranque del torneo regular de esta Liga Premier, se convoca a las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, y con esto, buscando un desarrollo entre sus jugadores afiliados.

Los equipos podrán registrar hasta 18 jugadores y su cuerpo técnico, teniendo que presentar acta de nacimiento original y copia, identificación oficial, CURP, certificado médico, dos fotografías tamaño infantil a color o B-N, así como cubrir la cuota de inscripción.

