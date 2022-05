La tenista potosina Fernanda Contreras sigue haciendo historia en Roland Garros

Jornada de contrastes se vivió en el Grand Slam del Roland Garros 2022, mientras que los anfitriones franceses despedían a su figura Jo-Wilfried Songa que disputó a los 37 años su últimos partido como tenista profesional ante el noruego Casper Ruud, quien lo venció en 3 horas 49 minutos, en la cancha 6 la potosina Fernanda Contreras Gómez escribía su nombre con letras de oro al conseguir histórico triunfo ante la húngara Panna Udvardy, 90 del ranking WTA.

En 1 hora 49 minutos la mexicana hizo estallar en júbilo de los mexicanos radicados allá en la capital francesa, unos 30 aproximadamente que ruidosamente la apoyaron en todo el partido, al imponerse 7-6 (8) y 6-3 a la europea, con lo que conseguía su pase a segunda ronda, para igualar lo hecho por otra raqueta azteca, Renata Zarazua cuando en el 2020 se instaló en la misma instancia.

“No tengo palabras, estoy llena de emoción, de felicidad, hoy vine a divertirme, a sentir la cancha, a disfrutar cada momento, estoy en las nubes”, fueron sus primeras palabras en entrevista para la televisora ESPN, quien transmite el torneo para México, Latinoamérica y Estados Unidos.

La motivación llegó a tope para la nacida un 8 de octubre de 1997 en San Luis Potosí cuando logró llevarse en 1 hora 06 minutos el primer set por 7-6, en una muerte súbita que se alargó hasta el 10-8 a favor de la azteca, después de que ambas tuvieron dos puntos para set y a lo largo de esa manga alternarse en el marcador, al romperse con igual número de veces el servicio.

“Ese set me dio una enorme confianza, pero yo sabía que ella es una gran jugadora, que podía recuperarse, por lo que tenía que aumentar mi tenis, sacar mejor, ser agresiva y empujarla para que no pudiera agarrar cancha Y aunque me salieron las cosas, Panna es una gran jugadora y felicitó porque jugó también muy bien”.

Y en efecto, en ese segundo set Contreras Gómez salió dispuesta a dejar todo, la estrategia de jugar agresiva le funcionó y con su servicio que estuvo a la orden del día logró ponerse 5-1, apoyada con par de rompimientos, y aunque su rival se acercó 5-3, Fernanda no permitió más y selló la victoria en 43 minutos con el 6-3 y un dos sets a cero contundente.

“Me complicó al final el partido, me echó una bola difícil y dos veces me atoré en la cancha, pero con disciplina, trabajo y fe salieron las cosas”, expresó emocionada, mientras los aficionados ya cantaban el “Cielito Lindo” junto con ella.

EL DATO

La rusa Daria Kasatkina, sembrada 20, será la rival de Fer Contreras en segunda ronda, el jueves 26 de mayo, hora por definir.