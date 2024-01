La Liga Pequeña de Béisbol inaugurará la temporada 2024

Será un sábado 27 de enero especial para los equipos que participan en la Liga Pequeña de Béisbol, ya que se realizará la ceremonia de inauguración de la temporada 2024 "Lorenzo Mata Ramírez".

Además del acto inaugural, se premiarán a los mejores de la anterior temporada y, antes y posterior, se disputan los partidos de la jornada 4 en las distintas categorías.

Por tal motivo la nueva directiva que preside Alberto Adrián Alonso López hace una atenta invitación a todos los aficionados para que se den cita a las 10:50 horas a la ceremonia de inauguración, en la que habrá invitados de honor, la mencionada premiación y además algunas sorpresas que han preparado los directivos en el campo principal de la calle Luis Botello de la colonia Graciano Sánchez.

Cortesía | Liga Pequeña

Se les solicita a los equipos acudir bien uniformados, con sus madrinas, mascotas y banderín, para darle realce al acto, pero sobretodo para que posen para la lente de los fotógrafos que se darán cita.

Por lo que se refiere al rol de juegos de la jornada 4 de la temporada 2024 "Lorenzo Mata Ramírez", los partidos se disputarán antes y posterior a la ceremonia inaugural, en los siguientes horarios y categorías:

ESCUELITA: 9:00 horas 90 Millas vs. Dodgers. PEQUEÑA: 8:00 horas Rangers vs. 90 Millas; 8:00 horas Padres vs. Diamantes, campo Tierra Blanca; 12:00 horas W Express vs. Sultanes. MOYOTE: 8:00 horas Pequeños Gigantes vs. 90 Millas; 8:00 horas Chihuahuas vs. Piratas, campo Monte Oscuro; 12:00 horas Diamon's vs. Tigres, 12:00 horas.

MENOR: 8:00 horas 90 Millas vs. Bravos; 12:00 horas Venados vs. Cubs; 12:30 horas Orioles vs. Diablos. PRE-JUNIOR: 8:00 horas Marlins vs. Dodgers. 8:00 horas Sultanes vs. Acereros, campo FFCC; 12:00 horas Gigantes vs. Diablos. BIBERONES: 12:00 horas arrancan los partidos con rol por confirmar.