Liga Pequeña de Béisbol San Luis tendrá actividad sabatina

Después del espectacular arranque de la nueva temporada 2024 "Lorenzo Mata" con partidos de poder a poder en la jornada inaugural, el torneo de la Liga Pequeña de Béisbol San Luis vuelve este sábado 13 con partidos de la jornada dos.

Los campos ubicados en la calle Luis Botello en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, sábado a sábado son escenario del buen béisbol que practican los peques desde los tres hasta los mayores de trece años.

Para este sábado 13 los partidos de la fecha 2 son los siguientes: Escuelita.- 90 Millas vs. Dodgers, 9:00 horas. Biberones.- Partidos desde las 11:00 horas.

Cortesía Liga Pequeña

Pequeña: W Express vs. 90 Millas, 8:30 horas. Padres vs. Diamantes, 10:30 horas. Moyote: Diamon's Back vs. Piratas, 8:30 horas. Tigres vs. 90 Millas, 10:30 horas. Chihuahuas vs. Pequeños Gigantes, 12:30 horas.

Menor: Bravos vs. Villa Hidalgo, 8:30 horas. 90 Millas vs. Diablos, 10:30 horas. Cubs vs. Chihuahuas, 12:30 horas. Descansa: Venados. Pre-Junior: Acereros vs. Diablos, 8:30 horas. Sultanes vs. Dodgers, 10:30 horas. Marlins vs. Gigantes, 12:0 horas.

Por lo que se refiere a la Jornada 1, la inaugural, los resultados arrojaron varias palizas, un sinfín de carreras. Vaya que los niños y jovencitos traían el bat caliente.

En la categoría Moyote las pizarras fueron: Chihuahuas 11-0 Diamon's Back; Pequeños Gigantes 0-20 Tigres; 90 Millas 3-25 Piratas. En la Menor: Venados 21-1 90 Millas; Mini Cubs 4-14 Villa Hidalgo, y Diablos 8-2 Bravos.

La Pequeña registró los siguientes marcadores: W Express 11-1 Rangers; Sultanes 19-0 Padres; Diamantes 15-3 90 Millas. Y la Pre-Juniors: Marlins 8-1 Sultanes; Gigantes 0-5 Acereros; Diablos 8-6 Dodgers.

Las categorías Biberones y Escuelita no reportaron resultados en los partidos programados, uno por división. Pendientes.