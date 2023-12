La fe en la Virgen de Guadalupe salvó al Predicador

El Predicador lleva más de 25 años en la lucha libre y aunque sabe que es un riesgo constante, le gusta ese desafío y se juega la vida con tal de ganarse el aplauso del “respetable”, pero recuerda que casi 15 años cuando las luces de las arenas se apagaban, cuando solo quedaba el silencio de las gradas, los vicios casi le cuestan la vida.

“A veces las circunstancias en las que uno mismo provocó de no ser social, de aislarse, pues eso fue un conducto que me llevó a la droga y el alcohol; pues las emociones encontradas, no sabía uno caminar en la vida y se me hizo más fácil estar ahí con los compas o las personas que afuera vagaban igual pensando que iba encontrar una solución de seguir caminando, pero me enfrasque más en una emoción malsana, en las drogas, en el alcohol”, recordó el enmascarado del bando técnico.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Dentro de la Arena Margarita existe una imagen de la Virgen de Guadalupe a la que muchos gladiadores le tienen mucha fe pues algunos la consideran milagrosa, por esa razón el Predicador se encomendó a ella y con el tiempo logró salir de este problema.

“Yo siempre le decía virgencita de Guadalupe ayúdame a salir verdad a que yo sea una persona con un espíritu fuerte para salir adelante en el deporte de la lucha libre, para seguir caminando a no ser sea piedra de tropiezo la maldad que hay en el diario vivir”, mencionó.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Con 44 años la Arena Margarita es el escenario más antiguo del estado en pie donde se practica la lucha libre, desde su nacimiento la Virgen de Guadalupe estuvo presente y son incalculables los milagros que hizo a los gladiadores.

“En alguna ocasión tuvimos un golpe muy grande donde estuve internado, mi familia y yo nos encomendamos por mi salud a mi “madrecita santa” y pues la verdad aquí estamos ya más de 36 años luchando gracias a la Virgen”, explicó el rudazo Vagabundo Jr.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

“Lo primero que hago es, abro mi maleta, mi máscara con la que voy a luchar, la pongo un lado de la imagen en la cual le pido que me ayude en lo que voy a hacer porque uno no sabe cómo vamos a bajar, por eso le tenemos tanto respeto y somos fieles a la morenita”, dijo Mr. Marca.

“En una ocasión en la que fuimos a luchar a Villa de Arriaga, en donde elabore un vuelo hacia afuera y pues caigo mal, caigo directo hasta el suelo, y ahí fue cuando le empecé a pedir por mi salud, me acordé de mi familia, me acordé de ella (la Virgen) y pedí por mi salud y hasta eso sí nos ayudó”, comentó Trueno Lee.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

Cada año, rudos y técnicos de la Arena Margarita hace una peregrinación por toda la Calzada de Guadalupe hasta llegar al Santuario para darle gracias a la “Morenita” por cuidarlos en el año.

“Venimos a acompañar a nuestra Virgen de Guadalupe, es una peregrinación que sea hace año con año, en la tradicional Arena Margarita para dar gracias que cada año, y cada domingo, nos acompaña en nuestras funciones”, señaló Lady Justicia.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

“Aquí todos tenemos una hermandad, ahorita todos somos compañeros, arriba del ring es otra cosa, ya arriba estamos los técnicos y los rudos, es espectáculo, abajo del ring todos somos una gran familia”, dijo Vagabundo Jr.

“Lo primero que hacemos al terminar y empezar el año es encomendarnos a la “Morenita” y tenemos aproximadamente 20 años trayéndola año tras año a la imagen”, contó Mr. Marka.

El Predicador dio gracias un año más a la Virgen de Guadalupe por cuidarlo en el cuadrilátero y por alejarlo de los vicios, él quiere seguir muchos años más en este deporte por eso se seguirá encomendando a la “Morenita”.