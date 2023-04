José "Miky" Pérez cada vez más adaptado a la Fórmula 5

Cada día se adapta más a lo que es su nuevo automóvil el juvenil piloto potosino José Miguel "Miky" Pérez, quien esta temporada está haciendo su debut en la Fórmula 5, división novatos, de la Súper Copa.

A sus 14 años debutó hace unas semanas en la fecha uno cuando el serial llegó a la Sultana del Norte, prueba que logró terminar y lograr un sorpresivo cuarto lugar, entre siete pilotos.

Cortesía | Facebook: Miky Pérez

“Poco a poco me voy sintiendo más cómodo al auto, yo corría Karts y también los chevys, pero me gusta más la fórmula 5, aprendo mucho de lo que me enseña mi maestro Enrique "Mao" Reyna; este año nos cambiamos de equipo con el Mao Racing y nos hemos sentido cómodos.

Ya corrí mi primer carrera en Monterrey, ahora nos toca Guadalajara, para mi todas las pistas son nuevas, así que tengo que estudiar mucho para poder dar un buen resultado, pero agradezco a mis patrocinadores Caja Popular Mexicana - Panzera - Splash - Hotel Inn - Chronos - Selcom - Ryse por todo el apoyo", agregó Pérez.

Cortesía | Facebook: Miky Pérez

Cabe mencionar que aunque el día 23 de abril se corre la tercera fecha de la Súper Copa, para la categoría Fórmula 5 será la segunda jornada, ya que en Chihuahua no se tuvieron participación.

En la primera fecha realizada en Monterrey, la victoria en Fórmula 5 novatos fue para Joshua Aguilar, finalizando segundo Oswaldo Lozano, y tercero Marcell Gill. La cuarta posición, cerca del podio, la alcanzó José Miguel Pérez, de SLP.

Cortesía | Facebook: Miky Pérez

Y en la Fórmula 5 expertos, la victoria correspondió para el potosino Enrique "Mao" Reyna, actual campeón de la misma. Segundo sitio para el zacatecano Iván González y completó el podio en tercero Jesús Federico López.

EL DATO

José Miguel Pérez finalizó en cuarto lugar en su debut en la Fórmula 5 novatos.