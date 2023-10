Intensa jornada sabatina en la Liga Deportiva Escolar 2023

Con partidos de los torneos de futbol asociación, balonmano y baloncesto, se disputa el sábado 14 la jornada dos de la Liga Deportiva Escolar Potosí - SEGE 2023, que está en su segunda edición.

El Departamento de Educación Física de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado es quien coordina los torneos, a través de Pedro Ulloa y el resto de quienes la integran, por lo que son ellos quienes dan a conocer el rol de juegos completo para la jornada sabatina, con la participación de equipos de escuelas y colegios del nivel Primaria.

Cortesía SEGE

FUTBOL (UDALM): Campo Uno.- Tipo 21 de Agosto vs. Potosino Marista, varonil grupo A, 8:00 horas. Motolinía vs. Amado Nervo matutino, femenil único, 9:00 horas. Chapultepec vs. Antonio Soto Solís, varonil grupo B, 10:00 horas. Vicente Guerrero (Jassos) vs. Amado Nervo vespertino, varonil grupo A, 11:00 horas.

Campo Dos.- Cervantes Apostólica vs. Mariano Jiménez, varonil grupo A, 8:00 horas. Rafael Nieto vs. Héroe de la Revolución, varonil grupo B, 9:00 horas. Fernando Méndez Ruiz vs. Vicente Guerrero (Jassos), femenil único, 10:00 horas. Hispano Inglés vs. Fernando Méndez Ruiz, varonil grupo B, 11:00 horas.

BALONCESTO (INST. HISPANO INGLÉS): Cancha Uno.- Hispano Inglés vs. Rosario Castellanos, 9:00 horas, varonil. Niños Potosinos vs. Rosario Castellanos, 10:00 horas, femenil. Niños Potosinos vs. Javier Barros Sierra B, 11 horas, varonil. Mariano Jiménez vs. Javier Barros Sierra B, 12:00 horas, femenil.

Cancha Dos.- Potosino Marista vs. Javier Barros Sierra A, 9:00 horas, varonil. Elfego Reyes vs. Tipo 21 de Agosto, 10:00 horas, femenil. Heroínas Mexicanas vs. Tipo 21 de Agosto, 11:00 horas, varonil. Heroínas Mexicanas vs. Javier Barros Sierra A, 12:00 horas, femenil.

BALONMANO (ESC. PRIM. JOSÉ VASCONCELOS): Ponciano Arriaga vs. Francisco Eppens Helguera, 8:00 horas, femenil. José Vasconcelos B vs. Ponciano Arriaga, 8:50 horas, varonil. Francisco Villa vs. Agnes Gonxha, 9:40 horas, femenil. José Vasconcelos A vs. Ponciano Arriaga, 10:30 horas, varonil. Francisco González Bocanegra vs. Francisco Villa, 11:20 horas, varonil. Instituto Cervantes Apostólica vs. Francisco González Bocanegra, 12:30 horas, femenil.