Hoy reconozco más a los pilotos de La Panamericana: "Chapulín" Díaz

Luis "Chapulín" Díaz, uno de los mejores pilotos que ha dado México, ganador de un sinfín de carrera nacionales e internacionales, destacó la gran entereza de todos los pilotos de La Carrera Panamericana.

"El golpe de perder a un colega es algo que entristece y te hace pensar en otras cosas más que la competencia, hasta te pone nervioso de que te puede pasar a ti también algo así; pero también ser realistas de que esto es parte de este deporte que es de mucho riesgo. Por ello les reconozco que haya tomado otra vez sus autos y decidieron seguir hasta el final".

Roberto Mirabal | El Sol de San Luis

En esta edición 36, "Chapulín" fue designado Grand Marshall, como lo fue el año pasado otro ex-piloto internacional mexicano, Adrián Fernández. Sobre esta experiencia, comentó en entrevista exclusiva con El Sol de San Luis:

"La verdad que estoy muy agradecido con Lalo León, Karen y con toda la familia Panamericana por este honor que me dieron. Como piloto el que te designen Grand Marshall en una carrera tan emblemática para México y el mundo es un gran placer, es como la cereza en el pastel para la carrera de un piloto.

Cortesía | Deporte Municipal

Por otra parte siempre le he tenido un gran respeto a los pilotos de Rallies y ahora que ando en esto, creo que La Panamericana es una de las carreras más difíciles en el mundo, y eso que he corrido en Daytona, las 24 Horas de Lemans, pero el hecho de correr siete etapa en igual número de días, terminas vaciado, exhausto, en concentración, físico, etc., porque además mezclas el convivir con la naturaleza, adrenalina, velocidad, emociones en las llegadas extraordinarias en cada ciudad, son muchas cosas que se conjugan y que me hacen afirmar que es se han ganado mis respetos aún mayores todos los rallistas que compiten aquí y aquellos que lo hacen en todo el mundo", agregó.

Le cuestionamos los recuerdos que le trae el estar en San Luis Potosí, "woow me vinieron a la mente todos, aquí gané muchas competencias, desde Go-Karts cuando era un niño o jovencitos, hasta ya más grande, en el autódromo de la carretera a Rioverde con Fórmula Reyna, la 3 y otras más. Los potosinos son conocedores del automovilismo, con una afición grandiosa, a la cual le mandó un saludo y mi agradecimiento por la hospitalidad en este par de día que estuve por acá".