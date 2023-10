En SLP se vivió la etapa más triste de la Panamericana

La alegría de los potosinos que se tenía hasta tres horas antes de que arribara la caravana de automóviles de La carrera Panamericana 2023, en su edición 36, se vio empañada cuando se conoció la noticia del fallecimiento del piloto regio Carlos Gordoa, acaecido en fatal accidente a la altura del municipio de Armadillo de Los Infantes, en la etapa 6 de Aguascalientes a San Luis Potosí.

Parecía que sería un día de fiesta a mitad de semana, e incluso hasta la temperatura aumentó varios grados y el cielo se despejó con relación a las mañanas nubladas y viento helado que había prevalecido en la capital potosina en las últimas horas. Todo estaba listo para que fuera una tarde del gran espectáculo automovilístico que por segundo año arribaba a San Luis Potosí, ahora con la novedad de que se unió a “La Carrera de México” los autos marca Porsche.

Pero cuando el anunciador del sonido dio la noticia del deceso de Gordoa Álvarez y se pidió guardar un minuto de silencio, el rostro de la mayoría de los presentes cambió, la fiesta se tornó en seriedad, algunos no lo podían creer y otros solo expresaban su sentir con silencio. Las autoridades municipales y Don Eduardo León, Presidente Honorario de La Carrera Panamericana, lamentaron el hecho y ofrecieron sus condolencias a familiares y amigos del volante.

Cuando el reloj marcaba las seis de la tarde menos cinco, arribaron los autos a la Plaza de Los Fundadores, aunque ya no era la algarabía de un inicio por la fatal noticia. Primero cruzaron el arco de meta el piloto potosino Ricardo Cordero y su navegante michoacano Marco Hernández, quienes fueron los ganadores de la sexta etapa. Los aplausos y porras no faltaron, cuando se le le solicitó a Cordero unas palabras, con rostro serio solo comentó: "No voy a dar declaraciones por respeto a mi colega Charly que falleció, está vez no estamos para festejar por el lamentable suceso y reitero mis condolencias a su familia. Es una situación muy triste".

Así en caravana fueron arribando el resto de los autos que se colocaron en la plancha de la plaza. Si bien fueron dos o tres millares de personas las que se dieron cita y buscaron la “selfie” o autógrafo de los pilotos, el ambiente era tenso y sin muchas muestras de alegría.

Don Eduardo León en entrevista con El Sol de San Luis comentó “La entidad potosina siempre ha sido una parte fundamental en La Panamericana, pero hoy se ve empañada esta felicidad de todos porque se fue un gran amigo, Carlos Gordoa (qepd), un entrañable persona, nacido en Monterrey y que marchaba de líder de su categoría. Tenía una gran amistad con él, incluso la última cachucha que traía en su auto me la obsequió al inicio y la traje puesta ayer todo el día”, nos dijo con lágrimas en los ojos.

Y es que fue una sexta etapa muy accidentada, ya que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reportó que hubo tres accidentes más, al incendiarse un auto al momento de la salida, un vehículo que chocó contra un cerro en Armadillo y durante el trayecto otro incendio que trajo quemaduras de segundo grado en un copiloto; más el fallecimiento de Carlos Gordoa y del cual su copiloto Christian Ángeles permanece hospitalizado.

San Luis vivió una de las etapas más tristes, que trajo por los tristes acontecimientos que la ceremonia de premiación fuera cancelada por los tristes acontecimientos; pero como dicen esto debe continuar y los pilotos saldrán este jueves 19 a temprana hora a la séptima y última etapa de San Luis Potosí a Nuevo León, donde surgirán los campeones de la edición 36, que quedara para la historia.

EL DATO

La etapa 6 Aguascalientes a San Luis Potosí comprendió 538.8 kilómetros, con 6 tramos de velocidad, el de Armadillo de Los Infante que fue fatal.