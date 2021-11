Hay optimismo en Marcelo Méndez de que su equipo logre reclasificación

A pesar de que consideró justo el empate que obtuvieron ante Pachuca en calidad de visitante, Marcelo Méndez, director técnico del Atlético de San Luis, se muestra optimista de que en el último partido del torneo ante Santos lograrán meterse a reclasificación.

"Como se dio el partido creo que fue justo el empate. El equipo hizo un gran esfuerzo, se entregó al máximo con una gran actitud de todos. Ahora hay que recuperarnos para llegar bien al partido contra Santos en el que nos jugamos la clasificación. Obviamente necesitamos ganar para meternos con 21 puntos, que no da la seguridad de clasificar pero seguimos con vida y dependemos de nosotros mismos, que no es poca cosa.

Estamos con la confianza al máximo, confiamos en el plantel, en el trabajo que venimos haciendo y nos es poca cosa llegar a la última jornada y tener la posibilidad de calificar. Sabemos que desde hace 4 años (sic) el equipo no logra clasificar a una liguilla y hoy nos encontramos en una posición que dependemos de nosotros mismos para hacerlo, quizás ante Pachuca nos faltó un poco de eficacia, pero también el rival no la tuvo", agregó.

Destacó que no es cualquier cosa el llegar a la última jornada con posibilidades de calificar. "El campeonato ha sido complicado desde la primera fecha, el equipo no venía bien de torneos pasados y ya logramos competir contra cualquiera que no es poca cosa, más allá de altibajos. Recordar que apenas llevamos 4 meses trabajando con este plantel, con 19 jugadores nuevos, una reestructura total en todos los sentidos, hay un recambio grande en el Club y todo eso influye, sin ser excusa, pero poco a poco va cambiando la imagen de San Luis, ahora ya compite con cualquiera, por eso remarco que el competir de igual a igual con equipos de mayor presupuesto, no es poca cosa y menos el llegar a la última fecha con posibilidades de reclasificación", puntualizó.

EL DATO

Atlético de San Luis cierra el torneo el domingo 7 de visitante ante Santos Laguna, a las 19:00 horas.