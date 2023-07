Gustavo Barrales regresará a las pistas en Monterrey

El potosino Gustavo Barrales vuelve a las pistas para la séptima fecha de la NASCAR México que tendrá como sede el Autódromo Monterrey en la capital regia, el 29 de julio.

Corre en la categoría Challenge con su auto 62 del equipo PEAK - Laboratorio Tequis - BH Fitness, y afrontará un duro compromiso ya que el campeonato está muy disputado, con otro potosino, Alex de Alba Jr. como puntero.

Cortesía NASCAR México

“Siempre es muy bueno volver a la pista, el tomar el volante para hacer lo que más me gusta. En esta ocasión para un desafío que me pondrá a prueba en todos los aspectos, desde lo físico hasta lo mental. Me siento listo y motivado, porque aunque no había competido, si he estado trabajado de la mano del equipo para salir adelante en este nuevo desafío en tierras norteñas. Ahora solo es momento de concentrarnos, hacer buenas prácticas, darlo todo en calificación y carrera”.

Cabe mencionar que debido a las altas temperaturas, la fecha en Monterrey que marcha el inicio de la segunda parte de la temporada 2023, comenzará con doble práctica el viernes 28, para el sábado 29 tener una jornada intensa que arrancará en punto de las 13:30 horas disputando la calificación, para más tarde, a las 17:30 hrs. encender el motor para el llamado “Gran Premio Arzyz”, carrera a 120 vueltas o 100 minutos de duración en el trazado conocido como “El Frijol”.

El piloto potosino buscará terminar en una buena posición para sumar puntos que le permitan ascender en la clasificación, que al terminó de seis fechas puntuables, marcha en el lugar 16, penúltimo, con 84 puntos, por lo que es imperativo sumar.

El líder en la categoría Challenge como se mencionaba, es Alex de Alba Jr. con 215 puntos, seguidos de Eloy Sebastián con 181 unidades y en tercero sitio Giancarlo Vecchi con 166 tantos.