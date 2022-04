Genetic RM en busca del bicampeonato en la Copa Potosí

El campeón va por todo, Genetic RM presentó al cuadro que defenderá la playera en la próxima Copa Potosí 2022 de Fútbol, que se jugará del 12 al 17 de abril, en el que buscará el bicampeonato ahora en la llamada copa del millón, con un equipo de jugadores que batalla más que nombre.

Josue Salazar, director general del equipo, dio los pormenores del mismo, acompañado por el director técnico del plantel, José Antonio Garrido, además del técnico del equipo femenil Erick Flores y el preparador físico Carlos Morales entre otro.

El actual campeón buscará repetir la hazaña realizada en el 2019. / Cristian Robledo

Aunque en ediciones, esta escuadra contrató a jugadores e la talla de Rodrigo “El Pony” Ruiz, Reinaldo Navia, Marcelo de Faria, entre otros, para esta edición a apostó por jugadores de menor nombre, pero de muy buena calidad.

La lista de 25 elementos un no está completa, pero destacan nombres como el portero Jesús Omar Cruz, ex elemento de Necaxa, Edwin Rojas que jugó en Pachuca, Gustavo Ramos que pasó por Puebla, Marco Antonio de León que defendió los colores de Chivas; el seleccionado nacional de playa Miguel Ángel Limón.

Además de los colombianos ex seleccionado sub 20, Vladimir Vallecilla y José Ángel Gómez; Carlos Cárdenas, ex jugador de Tiburones Rojos del Veracruz, entre otros, aun quedando pendiente algunos fichajes por confirmar.

La historia de este equipo en la ahora también conocida copa del millón, inició en el 2014 donde llegaron a la final, cayendo en aquel encuentro ante Pagasa, a partir de ahí se había convertido en un gran animador en cada año donde accedía a semifinales; no fue hasta el 2019 que por fin pudo levantar la copa tras derrotar en tanda de penales a Chapulineros de Oaxaca y ser el último campeón de la entonces llamada Copa Gobernador.

DATO

Genetic RM es el actual campeón de este torneo, anteriormente llamado Copa Gobernador.