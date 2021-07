Futbolistas del Atlético de San Luis satisfechos con pretemporada

Tres futbolistas del Atlético de San Luis coincidieron en que los cuatro partidos de pretemporada que tuvieron ayudaron en buena medida a entender lo que el nuevo director técnico quiere para el torneo Apertura 2021 de la Liga MX, que inicia el jueves 22 de este mes.

Al finalizar en el estadio Jalisco el cuarto partido y último de pretemporada contra Atlas, con el que empataron a un tanto, el defensa español Unai Bilbao declaró que sentirse muy a gusto en su regreso al plantel potosino y que han ido de menos a más en el aprendizaje del sistema de juego que pretende el DT charrúa Marcelo Méndez.

"Son sensaciones buenas las que tenemos todos con este equipo, creo que todos hemos tenido una muy buena predisposición, estamos asimilando bastante rápido la idea que nos quiere transmitir el profe Méndez y estamos trabajando en ello, por lo que creo vamos por buen camino".

"Queda esta semana para seguir caminando más y esperemos que desde un inicio se nos den los resultados. Por lo pronto estoy muy feliz de regresar al equipo, pues siempre he dicho que en San Luis me siento como en mi casa. Estuve un año fuera que me sirvió mucho para aprender, crecer, y espero eso me ayude a ser cada día mejor jugador por acá y pueda aportar en lo que me toque a que tengamos una buena temporada".

Por su parte el mexicano Javier Güemez, mediocampista afirmó sobre el trabajo que han hecho, "me siento muy bien, nos han venido muy bien estos cuatro partidos que disputamos para irnos afinando en lo físico y táctico, sobretodo agarrar la idea del profesor Méndez. Nos queda una semana más para quedar listos para el arranque contra Chivas que es donde está ya nuestra cabeza".

Así mismo el colombiano Jhon Duque comentó "este nuevo torneo tenemos la firme idea de mejorar, queremos proponer en cada partido y ser muy intensos, de acuerdo a lo que quiere el nuevo entrenador. En lo personal me he sentido mejor en rendimiento estos meses que los anteriores, ya totalmente adaptado a todo y dispuesto a aportar mi granito de arena al equipo y que se nos den mejor los resultados que el torneo pasado para que todos estemos más contentos".

EL DATO

Atlético de San cerró la pretemporada con un triunfo, dos empates y una derrota en cuatro partidos disputados

