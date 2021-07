Atlético de San Luis hace oficializa contratación de Juan Sarabia

Como parte de la sinergia entre Atlético de Madrid y Atlético de San Luis, el conjunto potosino anuncia la contratación del uruguayo Juan Manuel Sanabria.

El futbolista de 22 años se desempeña como medio de contención y su último equipo fue el Real Zaragoza de la Liga de España, después de ser prestado por Atlético de Madrid, dueño de su carta y con el que llegó a los 18 años de edad.

Sanabria tuvo oportunidad de jugar en la Liga española, así como en la Copa del Rey del año pasado. Y antes con Atlético de Madrid en la segunda B.

Además en su palmares está el haber tenido minutos con Atlético de Madrid B en la UEFA Youth League y participar en los procesos de la Selección de Uruguay Sub 23, Sub 20 y Sub 17, donde jugó el Mundial Sub 20 2019 y el Preolímpico Sub 23.

Cabe mencionar que Juan Manuel apodado "La Perlita", quien puede desempeñarse por el centro o costado izquierdo, ya tuvo oportunidad de pisar el césped del estadio Alfonso Lastras Ramírez cuando Atlético de Madrid vino a disputar un partido amistoso ante Atlético de San Luis el 3 de agosto de 2019. Portaba el número 36 y entró de cambio por el portugués Joao Félix al minuto 66.

El uruguayo se convierte así en el refuerzo número 17 del Club de cara a la nueva temporada de la Liga MX que arranca con el torneo Apertura 2021 el próximo 22 de junio, y en la primera fecha San Luis visita a Chivas de Guadalajara en el estadio Akron, a las 21:00 horas el sábado 24.

Juan Manuel Sanabria ya entrenó con el equipo y llega en forma física para ser tomado en cuenta por el nuevo DT uruguayo Marcelo Méndez.