Multa y aviso de veto al estadio del Atlético de San Luis

Con multa económica y un aviso de veto para el estado “Alfonso Lastras Ramírez”, es el dictamen de la Comisión Disciplinaria para el Atlético de San Luis, luego de que un grupo el grupo de animación arrojara objetos a la cancha y no respetara el protocolo de sanidad ente integrantes del mismo grupo, esto en el juego entre el cuadro potosino ante Gallos Blancos de Querétaro.

Nuevamente la directiva potosina se verá afectada económicamente, debido a que su grupo de animación hiciera caso omiso a todos los señalamientos sanitarios, a lo que se le suma el arrogar objetos a la cancha, en este caso vaso con hielo que estuvo a punto de impactaba en el guardameta de Querétaro, Washington Aguirre.

Deportes No paran los robos en la Unidad Deportiva "Adolfo López Mateos"

“La Comisión Disciplinaria da a conocer el reporte de jugadores e integrantes de Cuerpo Técnico sancionados tras la actividad de la Jornada 2 del Torneo #GritaMéxicoA21 de la LIGA BBVA MX.

Por otro lado, la Comisión Disciplinaria informa que sanciona con multa económica y aviso de veto de estadio al Club Atlético San Luis, por los hechos presentados en tribuna con el grupo de animación, durante el partido entre los Clubes Atlético San Luis vs Gallos Blancos de Querétaro, por arrojar objetos al terreno de juego e incumplir el protocolo de sanidad entre integrantes del mismo grupo, al no respetar la sana distancia y no portar de manera constante el cubre bocas, siendo una de las medidas obligatorias.”

Hay que recordad que el pasado 20 de octubre del 2019, tras la bronca entre grupos de animación de estas dos escuadras, el cuadro potosino recibió un veto del estadio de dos juegos y tuvo que pagar una multa de más de 500 mil pesos.

Cabe señalar que la sanción económica no se dio a conocer por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, pero en el Reglamento de Sanciones señala en el Capítulo 5 Artículo 50.

“Las sanciones a que se hace acreedor el Club local por la conducta impropia de los Grupos de Animación y el público en general son de apercibimiento y/o multas de 200 a 2,000 UMAs, pudiendo llegar incluso al Veto de Estadio. En el caso de sucesos más graves la sanción podrá incrementarse hasta 6,000 UMAs según lo determine la Comisión Disciplinaria. En caso de reincidencia, la Comisión Disciplinaria tendrá la facultad de aumentar la sanción al infractor.”

Con información de Edgar Barajas