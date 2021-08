No paran los robos en la Unidad Deportiva "Adolfo López Mateos"

No para la ola de asaltos en el interior de la Unidad Deportiva “Adolfo López Mateos” sin que las autoridades correspondientes atiendan las inconformidades de los usuarios que acuden a este espacio deportivo y que desafortunadamente regresan a sus hogares con un amargo sabor de boca.

En esta ocasión el trago amargo fue para el equipo Organización Angels de Lima Lama de la Ciudad de México, que tomaron parte el pasado fin de semana en el Campeonato Nacional Rey Kamhameha, que se realizó en la capital potosina.

Al salir de su compromiso y de disfrutar los triunfos obtenidos en este evento, los ánimos se les fueron por los suelos, ya que, al regresar a su unidad de transporte, se encontraron con que los amantes de lo ajeno les habían aplicado el famoso cristalazo, despojándolos de sus pertenecías.

Fue a través de redes sociales que expusieron el mal momento que vivieron en tierras potosinas:

“Atención amigos Comunicado:

A todos mis amigos de San Luis maestros Masters y profesores en el pasado nacional el día domingo mi equipo y yo fuimos víctimas de los amantes de lo ajeno lamentablemente nuestra participación se vio opacada por tan lamentable incidente.

Y lo digo porque mis alumnos con esfuerzo de mucho tiempo y muchas veces en facilidades de pago se dejan de comprar otras cosas para tener un equipo de buena calidad y que lleguen los amantes de lo ajeno y se los lleven es no tener madre .... Ojalá no lo malbaraten ...

Pero mando fotos del equipo que no es muy común de hecho no hay de estos guantes en México, pero para que no lleguen a entrenar nunca o en algún evento estar pendientes

Nos robaron 4 maletas de ropa y artículos personales pensando que eran de equipo y tres maletas de equipo profesional de un valor incalculable con por el costo si no por lo que hace falta.”

Desafortunadamente este tipo de incidentes son muy comunes en este espacio deportivo sin que el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, que se encuentra a cargo de esta unidad deportiva, haga algo para remediarlo.

Con información de Edgar Barajas

