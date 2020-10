Estamos obligados a ganar los partidos que faltan: Ventura Alvarado

Para el defensa del Atlético de San Luis, Ventura Alvarado, los tres partidos que le faltan al equipo por jugar, más allá de que será una obligación ganarlos, también deberán mostrar una mejora futbolística.

"Lo que queda para nosotros es que tengamos resultados positivos, a parte de entrenar bien, es importante terminar lo mejor posible, futbolísticamente y con resultados. Sabíamos que si ganábamos a Querétaro, habría una oportunidad de todavía pensar en una calificación, por lo que ahora solo nos queda ganar los tres partidos que restan, porque los empates y derrotas, pues no sirven para nada".

En conferencia virtual con la prensa nacional y estatal, el futbolista comentó sobre el ambiente que prevalece en el equipo luego de esa victoria ante Gallos Blancos.

"Difícil decir como nos sentimos, obviamente estamos trabajando un poco más con calma después de ganar el último partido, pero no podemos decir que estamos alegres completamente porque seguimos en el fondo de la tabla. Es la realidad. Y aunque no siguiéramos ahí abajo, no está el equipo en su mejor momento ni está para sentirnos completamente felices, es la verdad".

Del partido que tendrán el domingo ante Santos, allá en Torreón, en el que se juegan todo, el nacido en Arizona, Estados Unidos, opinó: "Hemos estado viendo muchos videos de ellos, de como juegan y donde podemos atacarlos, pero también nos ha tocado ver videos de nosotros para saber que debemos mejorar con relación al funcionamiento".

Por último, con relación a como se ha sentido en el equipo, Alvarado Aispuro señaló que no fue fácil acoplarse al equipo, pero cada partido que pasaba logró entrar en la dinámica de juego, "el profe Memo me dio la confianza de jugar y pues poco a poco la he aprovechado para repetir en el cuadro inicial".