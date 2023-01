Al Nassr presentará mañana a Cristiano Ronaldo

El club saudí Al Nassr anunció que mañana, martes, será la presentación del astro portugués Cristiano Ronaldo en Riad, después que se hiciera su oficial su fichaje el pasado viernes.

"El evento esperado: La celebración de bienvenida del mejor jugador del mundo será mañana, martes", dijo el equipo en su cuenta oficial de Twitter.

All eyes on Riyadh as the world's greatest @Cristiano will be unveiled in Al Nassr colours for the very first time 🔥⌛️



📍 Mrsool Park @VictoryArena_sa

🗓️ Tomorrow, 3 Jan

🕗 7pm#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/o2z8p1dnW4 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023

La presentación será a las 19.00 hora local en el estadio de Marsool Park, hogar del club saudí, dijo Al Nassr, que acompañó el anuncio con una imagen de Cristiano con su nueva camiseta y con el dorsal 7, además de la etiqueta "CR7 is yellow" (CR7 es amarillo"), en referencia al color de la equipación.

Se espera la llegada de Cristiano a lo largo de esta noche, según el portal deportivo Al Riyadiah, el más importante del reino.

The star has spoken 🤩#AlNassr fans.. how excited are you? 🔥

See you tomorrow 🙏#HalaRonaldo 💛

pic.twitter.com/WQPDZGUd0V — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023

El pasado 30 de diciembre se hizo oficial el fichaje de Cristiano, de 37 años, hasta 2025, aunque sin dar detalles sobre el valor de su nuevo contrato.

De esta manera se cerraba un mes de rumores en el que se vinculaba a Ronaldo con el equipo saudí, después de que CR7 fuera agente libre tras romper con el inglés Manchester United.

El Al Nassr es uno de los mejores clubes de Arabia Saudí y ha logrado ser campeón de la liga nacional hasta en nueve ocasiones.