"Bienvenido a casa", Atlas presenta a Diego Cocca como su nuevo director técnico

Tan sólo unas horas pasaron para que saliera humo blanco en la madriguera de los rojinegros del Atlas, que este martes han anunciado que su nuevo técnico será el argentino Diego Martín Cocca, quien llega como reemplazo de Rafael Puente del Río, quien este pasado lunes fue cuando dejó las riendas del equipo.

Cocca es un viejo conocido de los rojinegros del Atlas, pues portó la playera de los Zorros de 1999 al 2001, siendo un central que hizo dupla con el otro nombre que estaba en la baraja para llegar al banquillo, Pablo Lavallén, por lo que conoce y sabe lo que representa la institución atlista.

Conoces a la perfección lo que es representar a los Rojinegros.



Vuelves a ser parte de esta historia y te damos la bienvenida a la que siempre ha sido tu casa, Diego Cocca. 🙌



🗞: https://t.co/UIYvK2MKA3



#LateConFuria 🔴⚫️ pic.twitter.com/ESLeIJWCdY — Atlas FC (@atlasfc) August 11, 2020

El timonel argentino será acompañado en su cuerpote trabajo por Marcelo Goux como auxiliar técnico, además de Javier Bustos y Renso Valinotti como preparadores físicos.

➡️ La Volpe rompe el silencio ante presunta orden de aprehensión

Cocca tiene un largo recorrido como entrenador, además de que ya probó la experiencia de dirigir en México, primero al Santos Laguna y en 2018 a los Xolos de Tijuana, a los de la frontera los llevó a la Liguilla.

#Nota "Hace años que venía como jugador a México, Atlas me abrió las puertas. La gente me demostró su cariño y eso no se olvida. Llegar a este club me llena de orgullo y responsabilidad": Diego Cocca



Esto dijo nuestro estratega en su presentación oficial: https://t.co/HoEfAuZXJl pic.twitter.com/k0RGs6So9c — Atlas FC (@atlasfc) August 12, 2020

Además ha dirigido en Argentina y Colombia, llevando a sus equipos a disputar la Copa Libertadores. Su último equipo, antes de volver a Atlas, fue el Rosario Central de su país.

Cocca estará en la tribuna en el duelo de este jueves contra el Toluca, pero ya estaría en el banquillo para el duelo de la fecha cinco, en donde el Atlas visitará al Santos el próximo domingo.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts





Acast